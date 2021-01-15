林俊傑有新鄰居！內湖指標豪宅價創新高 前屋主賺近千萬
記者賴志昶／台北報導
2021-01-15 11:16:52
有藝人林俊傑等名人加持的台北市內湖區豪宅「長虹天璽」，近期出現最新交易。根據實價登錄揭露，長虹天璽最新成交28樓頂樓戶，坪數為206.57坪，總價2億2958萬元，共含單價300萬元的6個車位，拆算單價為每坪132萬元，創下該社區單價、總價歷史新高；此外，前一手屋主持有8年半，共獲利970萬元出場。
長虹天璽近來交易動作頻頻，全國不動產總經理藍怡婷分析，包括7樓戶以1億5600萬轉手大賺3500萬、5樓戶以1億5386萬售出大賺4372萬，都有亮眼獲利；雖然相較該社區其他樓層轉手動輒大賺3000至4000萬，此次28樓戶獲利不算多，但此筆交易刷新單價、總價新高雙冠王紀錄，也顯見高端豪宅市場在此波剛性買盤回溫之下，買氣也明顯被帶動。觀察此次28樓戶交易，全國不動產內湖捷運店店東洪瑞喜表示，原屋主在2012年4月進場，以2億1988萬元、每坪127.84萬元購入，也一直是該社區最高單價紀錄保持戶別，持有8年半後，在去年10月以2億2958萬元賣出，雖然僅獲利970萬元，但每坪132萬元單價刷新最高單價紀錄，總價也破另一間28樓戶在2019年10月以2億2000萬元交易創下的總價紀錄。
洪瑞喜指出，該豪宅基地位內湖路一段411巷，屬捷運西湖站、港墘站之間的生活圈，生活機能條件佳，與「碧湖畔」都是內湖數一數二的指標豪宅，其中長虹天璽位置緊鄰內湖科技園區，是在地企業主除了大直之外，CP值更高的豪宅選擇標的，也是內湖相當稀有的指標型豪宅。洪瑞喜分析，此間28樓戶在去年已在房仲網站刊登銷售資訊，當時開價2億5800萬元，加價3812萬元待售，換算每坪單價達150萬元，最後以2億2958萬、每坪132萬元成交，可說是合乎市場行情，由於是頂樓戶別，短期內此單價、總價紀錄也難被超越。