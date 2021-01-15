反萊豬第一戰？周六罷免王浩宇 國民黨全力相挺
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-01-15 11:53:51｜2021-01-15 11:57:41
民進黨桃園市議員王浩宇的罷免投票即將在周六(16)於中壢登場，基於王浩宇譴責藍營反萊豬的立場，國民黨這次全力聲援民間團體罷免王浩宇的行動，但因為法令關係，這次「贊成罷免」的票數，竟然必須是王浩宇得票數的5倍，成為外界觀察指標。
國民黨文傳會副主委鄭照新表示，國民黨順應民意，大眾對於王浩宇的言行有強烈反彈，導致兩階段的連署都能順利通過，今天已是宣傳的最後一天，國民黨基於順應民意的角度會全力協助，所以會鼓勵大家踴躍出來投票，不管你是支持或反對的民眾，都不要放棄行使自己的公民權。此外，今晚在中壢也有晚會，歡迎大家參加。國民黨主席江啟臣早在6日於中常會公開呼籲，凡是桃園市中壢區的民眾，無論支持或反對罷免案，都應該踴躍出來投票，以展現公民意志。江啟臣13日到桃園謁陵時，再與桃園當地民代、民間團體見面，承諾會全力相挺這次罷免行動與晚會的舉辦。
為了壯大今晚罷免王浩宇晚會的聲勢，國民黨桃園市黨部歡迎藍營民眾踴躍前往聆聽罷免理由，黨也派出立法院黨團總召林為洲、副書記長鄭麗文，以及桃園市立委魯明哲、前立委陳學聖、孫大千、桃園市議長邱奕勝、市議員黃敬平、台北市議員羅智強等人到中壢開講，全力相挺。
當初王浩宇以 1.7 萬票當選，不過依照選罷法規定，罷免投票必須有四分之一以上公民投票，且同意票必須大於不同意票。因為中壢區人口增加，原本預估 7.8 萬票可達標，現在已經變成 8.2 萬票才能達標，數字竟然是王浩宇當選票數的 5 倍之多。國民黨表示，未來不排除提案修正選罷法，讓罷免回歸合理票數。