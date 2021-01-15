被醫生宣告「恐終身不孕」！蔡郁璇曝二度手術結果

補教名師高國華與前妻蔡郁璇育有1女，因為10年前和陳子璇爆發「國道喇舌」事件後斷開對方，隔年便急著將陳子璇扶正。已經顯鮮少露臉的蔡郁璇，日前突然發出長文透露自己因子宮沾黏問題去動手術，未料不但沒有成功，還被醫生宣告可能會不孕，但她仍勇敢嘗試第2次，事隔幾天後，也再次發文公布手術結果。

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蔡郁璇昨（14）日發文感謝大家的關心和支持，表示手術很順利，「看到這麼多的朋友們為我加油打氣，可能是大家給我這麼多正能量和力量，星期一的手術很順利，一切平安，謝謝你們」。

蔡郁璇也突然感慨地說：「其實有時候我們擁有的很多，只是自己不自覺。在失去的時候才知道要珍惜。」坦言這次給她最大的啟示，就是好好的珍惜自己所擁有的東西，並懂得感恩，「爸爸媽媽生下我們、養育我們真的很辛苦，而我們孕育出來的下一代讓我們肩負重任，這一切看起來理所當然，但是這真的是莫大的幸福，許多人想要都還要不到」。





透過這次的手術經驗，蔡郁璇表示自己真的能體會很多女性朋友們，為了求子一路走來的心路歷程，需要克服艱辛和內心的煎熬，同時呼籲大家要善待身邊的女性，「請一定要為她們加油打氣，如果是你的另一半，請用無限的體諒和寬容對待她」，對於渴望有家庭的她來說，能擁有孩子是一件難能可貴的事情，「如果你很幸運的有兒有女，那麼請好好珍愛你的家庭，因為你比許多人要幸運、幸福好多好多」。（編輯：侯家瑜）

▲蔡郁璇呼籲大家要善待身邊的女性。（圖／蔡郁璇臉書）