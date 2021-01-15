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名家論壇》黎榮章／江啟臣拼黨主席連任，危機浮現？

文/黎榮章

2021-01-15 12:05:14｜2021-01-15 12:05:28

國民黨主席江啟臣8日在台北捷運忠孝復興站外請託民眾連署「護食安 (反萊豬) 」等2項公投，雖然天寒陰雨，氣溫只有8度，但仍有民眾在攤位前停留，連署表達支持。（圖／記者陳弘志攝，2021.01.8）
▲2021年是國民黨主席選舉年，江啟臣是否能順利連任，備受矚目。　（圖／記者陳弘志攝，2021.01.8）
國民黨前主席吳敦義因2020年大選慘敗請辭下台，在去年3月補選主席，當選的江啟臣的任期僅到2021年的8月20日為止，外界預期國民黨下屆主席選舉時程可能在今年7月。正式邁入2021年後，國民黨內主席選戰已暗潮湧動、悄然開打。國民黨去年在總統大選、罷韓、高市長補選接連失利，聲勢積弱不振，現任主席江啟臣如何在這半年累積能量、完成連任之路，備受矚目。
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據QuickseeK快析輿情資料庫觀察，江啟臣近半年來網路聲量，正聲量微幅降低、負面聲量逐漸走高，正負聲量差距在去年7月時僅16.7%，到了12月擴大到24.1%，細究原因，恐怕仍和國民黨在萊豬議題上的表現有關。萊豬是去年下半年主調，12月底立院決戰，在野黨應配合民間動員能量，一路將抗爭強度拉到最高點，孰料台灣卻也在年底出現睽違200多日的新冠肺炎本土案例，防疫工作一下子搶走全國焦點，江啟臣也配合防疫，臨時拍板取消萊豬抗爭最後的「千人圍立院」計畫，讓支持者醞釀半年多的情緒落空，相傳江啟臣的黨內左右手、祕書長李乾龍為此非常不滿，痛批黨為此「人財兩失」。
▲江啟臣：網路正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲江啟臣：網路正負聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
在黨內傳出對江啟臣不滿的聲音的同時，國民黨智庫流出一份神祕民調，顯示國民黨主席江啟臣的連任支持度僅18%，前主席朱立倫支持度卻高達56%，接近江啟臣的3倍，被視為朱立倫選黨主席的起手勢。比較江啟臣和朱立倫近半年的網路聲量，約是8:2，江啟臣身為黨主席，又是現任立委，聲量是朱立倫4倍；但高聲量帶來的也是高規格檢驗，一旦江啟臣的領導不符黨內與基層期待，帶來的就會是負面聲量，不論是處理高雄市長補選提名，到萊豬最後抗爭進退失據，都成為黨內指責他的原因。

反之，朱立倫卸下黨、公職後，回歸教授身分，除在台大會計系開課外，還勤跑校園演講，從韓流、台美貿易戰到城市治理無所不談，雖暫時淡出政治第一線，導致整體聲量不高，但持續保持曝光，顯然有效使聲量不墜，維持保溫。

▲江啟臣、朱立倫：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲江啟臣、朱立倫：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
觀察臉書上立場對國民黨較友好的「親藍粉專」，則可發現江啟臣的下降趨勢更明顯。近半年親藍粉專提到江啟臣的貼文，互動表現（分享、按讚、留言）連月下降，朱立倫的部分雖有起伏，但他對中天、萊豬議題都明確表態，獲粉絲支持，到了12月、黨主席選戰討論浮上檯面後，親藍粉專題到朱立倫的貼文，平均互動數就一舉超越了江啟臣，爆發力不可小覷。

2020選後青壯世代高呼黨內改革，但「當家方知柴米價」，江啟臣與一干青壯世代主管領導的國民黨、國民黨團，並沒辦法讓基層買單；與江啟臣在黨內分別扮演黑白臉的黨團總召林為洲，一年來領導議事作戰也讓黨內大老搖頭，2021年國民黨團總召換人，老兵費鴻泰重執黨鞭，這個人事安排，也或多或少地反映出國民黨內對青壯世代領導的態度。

▲親藍粉專：江啟臣、朱立倫相關貼文互動表現（圖／QuickseeK提供）
▲親藍粉專：江啟臣、朱立倫相關貼文互動表現（圖／QuickseeK提供）
2021黨主席布局牽動2024總統大選，掌握黨機器的人當然擁有最有利戰鬥位置。恐怕國民黨的支持者在年中黨主席選舉時不免會想，以江啟臣資歷，距離直攻總統大位恐怕還有段距離，讓朱提前掌握黨機器，凝聚氣勢，不失為一個好選項。目前朱立倫雖聲量雖仍在低檔，但幾次對議題精準出手，仍喚起粉絲支持；反觀江聲勢疲軟、連任危機已然浮現，勢必要調整策略，否則連任路將走得艱難。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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