名家論壇》黎榮章／江啟臣拼黨主席連任，危機浮現？

我是廣告 請繼續往下閱讀
在黨內傳出對江啟臣不滿的聲音的同時，國民黨智庫流出一份神祕民調，顯示國民黨主席江啟臣的連任支持度僅18%，前主席朱立倫支持度卻高達56%，接近江啟臣的3倍，被視為朱立倫選黨主席的起手勢。比較江啟臣和朱立倫近半年的網路聲量，約是8:2，江啟臣身為黨主席，又是現任立委，聲量是朱立倫4倍；但高聲量帶來的也是高規格檢驗，一旦江啟臣的領導不符黨內與基層期待，帶來的就會是負面聲量，不論是處理高雄市長補選提名，到萊豬最後抗爭進退失據，都成為黨內指責他的原因。
反之，朱立倫卸下黨、公職後，回歸教授身分，除在台大會計系開課外，還勤跑校園演講，從韓流、台美貿易戰到城市治理無所不談，雖暫時淡出政治第一線，導致整體聲量不高，但持續保持曝光，顯然有效使聲量不墜，維持保溫。
觀察臉書上立場對國民黨較友好的「親藍粉專」，則可發現江啟臣的下降趨勢更明顯。近半年親藍粉專提到江啟臣的貼文，互動表現（分享、按讚、留言）連月下降，朱立倫的部分雖有起伏，但他對中天、萊豬議題都明確表態，獲粉絲支持，到了12月、黨主席選戰討論浮上檯面後，親藍粉專題到朱立倫的貼文，平均互動數就一舉超越了江啟臣，爆發力不可小覷。
2020選後青壯世代高呼黨內改革，但「當家方知柴米價」，江啟臣與一干青壯世代主管領導的國民黨、國民黨團，並沒辦法讓基層買單；與江啟臣在黨內分別扮演黑白臉的黨團總召林為洲，一年來領導議事作戰也讓黨內大老搖頭，2021年國民黨團總召換人，老兵費鴻泰重執黨鞭，這個人事安排，也或多或少地反映出國民黨內對青壯世代領導的態度。
2021黨主席布局牽動2024總統大選，掌握黨機器的人當然擁有最有利戰鬥位置。恐怕國民黨的支持者在年中黨主席選舉時不免會想，以江啟臣資歷，距離直攻總統大位恐怕還有段距離，讓朱提前掌握黨機器，凝聚氣勢，不失為一個好選項。目前朱立倫雖聲量雖仍在低檔，但幾次對議題精準出手，仍喚起粉絲支持；反觀江聲勢疲軟、連任危機已然浮現，勢必要調整策略，否則連任路將走得艱難。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com