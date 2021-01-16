「大陸版彭于晏」憑《如懿傳》爆紅！曾被譏靠老婆吃軟飯

經超被網友封為「大陸版彭于晏」，他在《如懿傳》中飾演御前侍衛「凌雲徹」，始終默默守護「嫻妃」周迅。戲外，他是演藝圈中出名的寵妻暖男，未走紅前，一度窮到靠老婆典當私物過活，被虧「吃軟飯」；如今事業如日中天，經超將老婆典當的東西一個個買全新的回來，被讚是好老公！

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▲經超因電視劇《如懿傳》走紅。 （圖／如懿傳微博）

× ▲經超因電視劇《如懿傳》走紅。 （圖／如懿傳微博）

現年34歲的經超於2009年出道，但始終紅不起來，只演出一些跑龍套的小角色。而他在北京電影學院的同班同學，如楊冪、袁姍姍等人，早就紅遍半邊天，不過他堅持自己的理想，一直等待機會來臨。

演藝事業不如意的他，連婚姻生活也同樣被外界看衰。2014年，28歲的他娶了大6歲的女星李琳，當時女方名氣較大，加上婚後，經超有好一陣子沒工作，那段靠老婆生活的日子。



▲2017年經超與李琳喜迎女兒。 （圖／經超微博）

× ▲2017年經超與李琳喜迎女兒。 （圖／經超微博）

他曾在節目表示：「因為我沒工作，我就做飯，她主外她拍戲，我在家。」當時兩人月租3000元人民幣（約台幣1萬3215元）的房子，租金全由女方支付，讓他經常被譏是「吃軟飯」。





另外，他們決定買房當年，付完頭期款後，便沒多餘的積蓄。面對家庭開銷吃緊，老婆只好拿私人物品典當，經超在節目中提到，當時家裡有什麼就賣什麼，甚至連老婆爸爸送她的5萬元人民幣（約台幣22萬元）的手錶也賣，僅典當1000多元人民幣（約台幣4400元）。



▲經超走紅後戲約不斷。 （圖／經超微博）

× ▲經超走紅後戲約不斷。 （圖／經超微博）

多方面不如意，經超曾一度想放棄演藝工作，幸好老婆李琳不斷鼓勵，讓他堅持到底。終於在2018年接演古裝劇《如懿傳》走紅。經超也兌現當年給老婆的承諾，將典當出去的東西一樣一樣買全新的回來，如此有責任感的男人，李琳大讚老公給她滿滿幸福感。





他與李琳結婚時，女方曾有過一段婚姻，並育有一女露茜，但經超並不介意，將她視為己出，但露茜一開始無法接受，經超說：「當她的面跟她的親生父親一塊喝酒。這一頓飯這一頓酒，對她整個人生來說是很大的一個變化，一下放下了。」加上不斷耐心地哄她與溝通下，才慢慢解開心結，露茜從叫了兩年的「超爸」，到現在改口叫「爸爸」，令經超感動不已。



▲經超現在一家四口幸福美滿。 （圖／經超微博）

× ▲經超現在一家四口幸福美滿。 （圖／經超微博）

2017年迎來第二個女兒，一家四口非常幸福。也因經超的堅持，使他的工作、家庭兩得意，他現在戲約不斷，去年拍的古裝劇《燕雲台》也有不錯的收視佳績，目前還有《血盟千年》、《玫瑰與餅乾》等4部電視劇待播，可謂現今炙手可熱的男星。

▲經超經常在社群平台曬一家四口的照片。 （圖／經超微博）