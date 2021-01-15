自豪唱歌很好聽！高嘉瑜：阿嬤聽了都感動落淚
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-15 13:02:29｜2021-01-15 13:17:17
行政院長蘇貞昌昨（14）日邀請財政委員會、外交及國防委員會民進黨立委餐敘，立委高嘉瑜在席間高唱3首歌，引發討論。高嘉瑜今（15）日受訪表示，不覺得自己歌喉像大家說的那麼糟糕，就連阿嬤聽了都感動落淚，去KTVt唱歌還拿到92分的高分。
蘇貞昌昨晚包含宴請黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、民進黨立委高嘉瑜、余天、江永昌、林楚茵、邱泰源、何志偉、郭國文、蔡適應等人，另外還有台灣基進立委陳柏惟與無黨籍立委林昶佐都出席。高嘉瑜在席間中一連高唱《煎熬》、《阿嬤的話》與《隱形的翅膀》等3曲目，讓歌手出身的余天都當場點評。鄭運鵬還笑說，「聽了阿嬤都起來了！」高嘉瑜今日受訪表示，因為昨晚吃飯過程，話題在她身上，讓她覺得備受關注，為了化解在場尷尬氣氛，所以用招牌歌曲，「希望大家對我有點好感」。高嘉瑜笑說，她在關公面前耍大刀，余天聽完後也說很佩服她，「一直在大家面前唱歌很有勇氣。」
對於歌聲常被恥笑，高嘉瑜不解表示，阿公阿嬤都很喜歡聽她唱歌，有人聽完還後流淚、覺得很感動，「我覺得我唱的沒有那麼糟，為何他們總是作文章？我真的覺得我唱得不錯，不然你叫鄭運鵬唱阿嬤的話！」
高嘉瑜現場還清唱一段蕭煌奇《阿嬤的話》，她還透露，跟辦公室同仁去KTV唱歌，KTV的評分系統，她隨便唱都拿到90、91分，更曾以陳綺貞的歌《旅行的意義》拿下92高分，連在KTV工作5年資歷的服務生都說沒看過這麼高分過，她再度抱怨，「明明被KTV認證高分，我不能認同被說唱歌難聽，不知道他們有什麼資格說我難聽」。
媒體詢問會試著唱林昶佐的歌嗎？高嘉瑜說，可能沒有辦法，畢竟她是走梁靜茹、陳綺貞、王菲、蔡依林路線的。