中火新增燃氣機組啟動　藍營批污染留台中

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國民黨團書記長陳政顯表示，台電公司擬增設中火2部燃氣機組，中火在老舊燃煤機組不除役的情況下將擁有12部機組，會成為全球最大的火力發電廠，以燃燒生煤發電，就會大量排碳、製造空汙，民進黨政府不斷宣稱要讓世界看見台灣，這樣負面的第一能讓台灣榮耀嗎？
執行長吳瓊華指出，盧秀燕市長上任後一改過去林佳龍打假球的作風，要求中火減煤至1104萬公噸，雖然中火實際只減到1265公噸，但有減有差，PM2.5指數明顯從18.9降至15.4，顯見減煤的確可以改善空氣品質，汰除老舊的燃煤機組更可以讓空品變好。
議員李中指出，台電月刊第664期探討火力發電燃煤機組的文章結論說，台灣當前最重要的事，應該是淘汰老舊機組採用新的機組，不但降低發電成本且減少污染排放量；中火目前的燃煤機組是最老舊的亞臨界機組，早已是台電應該要淘汰的機組，燃煤不但有pm2.5的問題，當中火再加上二台燃燒天然氣的機組，未來碳排放量將成為全世界最大的火力發電廠，堅持汰換四部老舊燃煤機組。
楊正中議員表示，臺中火力發電廠，10部燃煤機組再加兩部燃氣總計會達810萬千瓦的發電量，將會是世界上數一數二的火力發電量，台灣將淪為碳排放績效改善最差的國家。堅決反對增設二部燃氣機組而不汰換四部燃煤機組。且未來如果核能發電期限結束後，中央為了彌補用電，中火將可能會火力全開，取代核能的發電量，對於台中市的居民健康影響很大！
環保局說，中火現有10部燃煤機組皆為老舊的亞臨界點機組，且每年燃燒1200至1800萬公噸生煤，若不先汰換掉老舊的燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組變成「10+2」，中火將成全世界最大的火力電廠。為維護中部人健康，市府要求中火必須汰舊換新，不能將老舊燃煤機組轉為備用。
環保局指出，中火是中市最大固定汙染源，在市府強力管制下，106年生煤使用量約1,772.66萬噸，逐年減少至109年1,229.04萬噸，創歷年最低紀錄。中市空品也從106年PM2.5平均排放濃度20.2微克、107年18.8微克、108年17.7微克，降至去年15.4微克，接近國家空氣品質標準15微克，空品不良（AQI＞100）天數也由107年60天、108年44天，降至109年27天，兩項指標皆創歷年最佳，顯示中火生煤使用量越低，對中市空品越有助益。
台電表示，遵守環保承諾，中火從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到「擴大自主減煤」。台電2025年中火2部燃氣機組上線後，全廠絕大多數時候僅運轉2部燃氣機組加6部燃煤機組「2氣+6煤」模式，剩下4部燃媒機組轉為備用，最多只會啟動2部，且實際啟動的機率極低，因此絕不可能有「10煤+2氣」12部機組火力全開；台電呼籲，要達成「2氣+6煤」目標，燃氣機組必須準時上線，各界共同協助，全力推動中火新增燃氣機組，讓「2氣+6煤」盡速達標。