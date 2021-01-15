中火新增燃氣機組啟動　藍營批污染留台中

台電公司預計三年內新建2座燃氣機組，4部老舊燃煤機組備用不除役，將成為世界最大火力發電廠，

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台中市政府表示，台電應先讓老舊機組退場，若燃煤機組不除役，未來配合用電調度啟用，將不受台中市電力業加嚴標準規範，恐加重中部空氣品質污染負荷，為維護中部人健康，市府嚴正呼籲中火「汰舊換新」。

▲議員楊正中表示，臺中火力發電廠，10部燃煤機組再加兩部燃氣總計會達810萬千瓦的發電量，將會是世界上數一數二的火力發電量(圖／柳榮俊攝2021.1.15)

環保局說，中火現有10部燃煤機組皆為老舊的亞臨界點機組，且每年燃燒1200至1800萬公噸生煤，若不先汰換掉老舊的燃煤機組，就直接增加2部燃氣機組，機組變成「10+2」，中火將成全世界最大的火力電廠。為維護中部人健康，市府要求中火必須汰舊換新，不能將老舊燃煤機組轉為備用。

環保局指出，中火是中市最大固定汙染源，在市府強力管制下，106年生煤使用量約1,772.66萬噸，逐年減少至109年1,229.04萬噸，創歷年最低紀錄。中市空品也從106年PM2.5平均排放濃度20.2微克、107年18.8微克、108年17.7微克，降至去年15.4微克，接近國家空氣品質標準15微克，空品不良（AQI＞100）天數也由107年60天、108年44天，降至109年27天，兩項指標皆創歷年最佳，顯示中火生煤使用量越低，對中市空品越有助益。

台電表示，遵守環保承諾，中火從「配合空品預警降載」、「告別全廠火力全開」、「環保停機」到「擴大自主減煤」。台電2025年中火2部燃氣機組上線後，全廠絕大多數時候僅運轉2部燃氣機組加6部燃煤機組「2氣+6煤」模式，剩下4部燃媒機組轉為備用，最多只會啟動2部，且實際啟動的機率極低，因此絕不可能有「10煤+2氣」12部機組火力全開；台電呼籲，要達成「2氣+6煤」目標，燃氣機組必須準時上線，各界共同協助，全力推動中火新增燃氣機組，讓「2氣+6煤」盡速達標。