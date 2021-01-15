台中春節加強安全維護工作 擴大納入保全業

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台中市警局昨(14)日特邀大台中警察之友會、義警、民防、義交及志工等大隊幹部、市府相關局處代表、海洋委員會海巡署、移民署中區事務大隊及其他友軍代表參加協調會。局長楊源明表示，現在市府已是「效能市府」，今年會更主動積極用最迅速、最好的方式為市民解決問題，讓臺中動起來，讓人民有感，堅定務實的警察團隊，為有效打擊犯罪，減少不確定及隨機性的犯罪，除了整合運用義警、民防、義交、守望相助隊及志工等協勤民力，並擴大納入保全業及公寓大樓、金融機構(銀行)等重要民間資源，達到協助警察維護治安的目的，讓警民合作更有效、更有智慧的運用在犯罪偵防及交通疏導工作上。
雖然今年工作主軸與去年相同，但對治安、交通工作的要求是萬萬不打折扣，將從服務民眾角度考量，規劃具創意且具體可行的服務作為，確保民眾在安全無虞、交通順暢的環境下，安心歡度春節假期，並提升民眾對治安的滿意度。台中市警察局長楊源明表示，要給予友軍憲兵、消防同仁、民防、義警、義交、守望相助巡守隊、志工等勤奮努力維護治安的夥伴，致上最高的敬意與謝意，有大家熱心的付出與奉獻，共同維護市民安全福祉，讓臺中市增添安定的力量，也期許各單位於春節期間，繼續堅守崗位，克盡職責，讓民眾歡喜平安過好年。