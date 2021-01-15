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快訊／新增1例境外移入！印尼20多歲漁工入境確診

生活中心/綜合報導

2021-01-15 14:17:35｜2021-01-15 14:25:50

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／記者顏真真攝）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（15）日召開記者會，說明新增境外移入個案等事宜。圖為資料照。（圖／記者顏真真攝）
中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案844)，為印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月31日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。
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指揮中心表示，個案今(2021)年1月13日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。
指揮中心統計，截至目前國內累計135,340例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含133021例排除)，其中843例確診，分別為746例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、741人解除隔離、95人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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