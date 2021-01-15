李翊君宣布辦3場演唱會！體力挑戰沒在怕
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-15 16:09:59
李翊君去年12月在台北國際會議中心一連舉辦2場演唱會，而在中南部歌迷敲碗辦巡迴的要求下，她評估自己的體力，終於在跨年後，牙一咬點頭獻出人生第一次台灣巡迴演唱會，將在3月27日、4月10日、5月8日，分別在高雄、台南、台中舉辦「李翊君2021翊如既往巡迴演唱會」，門票將於1月18日早上11點20分寬宏售票系統全面開賣。
一次舉辦3場巡演，李翊君保證：「絕對原汁原味，還會增加其它的節目內容，我很感動有這次機會，所以很有誠意，絕對要讓觀眾值回票價。」她對節目內容很具信心，唯獨面對疫情使不上力，「我不希望大家來看我的演唱會，還要提心吊膽，希望疫情可以結束，大家恢復正常生活」。她心心念念著疫情，但對自己的體力卻不擔心，她笑著表示：「隨時都準備好了，我不會因為要表演而特別去訓練，任何時候，隔天就可以上場。」李翊君保持天天運動的習慣，數十年如一日，不管再忙再累，她每天都會進行半小時以上的快走，若天候不佳，就在家中伸展或做深蹲訓練肌力，養成好體能，隨時保持備戰狀態。
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