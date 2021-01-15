日本進入緊急狀態「AV產業也遭殃」　達人揭內部現況

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情肆虐日本，東京7日宣布第2次進入緊急狀態，AV界上次「自肅」停工了1個月，結果負面效應遠超過想像，而這次的未來去向也備受關注，AV達人一劍浣春秋就發文透露AV界的現況。

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一劍浣春秋表示上次停工，造成AV界嚴重脫序，「片商發片大亂，番號跳來跳去，活動全面停擺，到現在都沒有完全恢復，因為有些女優急需用錢，停工1個月沒有收入，迫使她們轉行，也讓一些本來還猶豫要不要撐下去的資深女優直接不玩」。

對於這次進入緊急狀態後的情況，一劍浣春秋也透過某大型事務所的經紀人得知，他表示最明顯的差異，就是大家的恐慌感沒有上次那麼嚴重，再加上有了上次的經驗，所以AV界知道不能再次停工，「片子還是照拍，至少到目前為止，不用擔心2、3個月後又出現發片大亂的狀況」。至於活動方面，會舉辦到很晚、參加人數多的大型的活動一律取消，不過女優單打獨鬥的見面會，大家倒是非常熱烈的企劃中，「反正這幾個月下來，大家也知道該怎麼做好防護，讓女優可以近距離而且安全地和影迷互動」。





繼上次經驗讓大家知道全面停工的慘況，一劍浣春秋透露這次大家都有冷靜下來，「所以到目前為止，雖然有些活動取消了，但大致來說，大家還是盡量維持原本的工作模式，甚至還有些事務所，想要為女優多爭取舉辦活動」。（編輯：侯家瑜）

▲三上悠亞是一線AV女優。（圖／JKF，非新聞當事人）