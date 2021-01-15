防堵疫情！官方倡就地過年 中國春運預售票大減6成
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-01-15 14:48:18
每年農曆春節前後，中國都會出現大規模的交通運輸流量及堵塞，今年由於新冠疫情遲遲無法完全撲滅，加上不少地區又開始有本土病例出現，中國官方倡導「就地過年、非必要不返鄉」，以免龐大的人流讓病毒加速傳播、導致疫情控制不住。中國國家鐵路集團有限公司副總經理李文新今天(15日)表示，今年春運節前車票的預售較往年同期下降近6成，預計全國鐵路春運客流將下調至2.96億人次。
綜合陸媒報導，15日在2021年全國春運電視電話會上，李文新除了聲稱春運預售票數銳減之外，也提及鐵路部門為防疫而規劃的方案，包含採取更嚴格的站車疫情防控措施、嚴格落實通風換氣、衛生保潔、日常消毒等預防性措施，也會嚴格實施旅客體溫檢測及全程戴口罩的規定。此外，為配合各地政府落實疫情防控常態化措施，1月29日起，火車票的預售期間也有所調整，改為15天，即1月29日起才販售2021年2月12日（正月初一）的車票。1月14日至1月28日，則只發售2月11日（除夕）及以前的車票，避免重複購票造成防疫不便。
有關報導也指出，中國國家發改委會副主任連維良在電話會議上表示，春運期間要落實防疫健康碼統一政策、統一標準、全國互認、一碼通行。強調相關部門已做好大量預備工作，技術上完全具備條件，春運期間的疫情防控，要做到精準科學但又不過度，以便群眾出行。
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