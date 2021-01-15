NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

罷王投票在即！王浩宇爭議言行一次看

記者孫唯容/綜合報導

2021-01-15 15:42:56｜2021-01-15 15:52:47

王浩宇
▲民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明（16）日投票，由於王浩宇過去爭議言行眾多，民眾更成立「罷王總部」，直指王浩宇長期製造仇恨、造謠，希望尋求更多支持，來罷免他。(圖/記者呂炯昌攝)
民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將於明（16）日投票，由於王浩宇過去爭議言行眾多，民眾更成立「罷王總部」，直指王浩宇長期製造仇恨、造謠，希望尋求更多支持，來罷免他﹔ 《Nownews今日新聞 》特別精選王浩宇過去的爭議言行，帶您深入了解。
我是廣告 請繼續往下閱讀
2009年王浩宇在PTT聞名，由於在八卦板多次做置入性行銷，造成大批網友不滿，PTT站長隨即公告「本站不歡迎王浩宇」，此後更遭到PTT全面封殺，使其名「不可說」，而獲得「PTT佛地魔」的稱號。
2013年時任綠黨議員的王浩宇，在臉書批評「民進黨真多敗類」，結果卻在2019年2月6日申請加入民進黨，卻又在去年上網路節目討論振興三倍券時，再度脫口而出「民進黨現在也很多敗類」，導致網友們紛紛嘲笑「原來他有自知之明」。

▲王浩宇臉書貼文，現已刪除，仍遭網友截圖轉傳，挨轟消費高雄市議長許崑源。（圖／翻攝自
▲王浩宇臉書貼文，現已刪除，當時遭大批網友痛批，消費高雄市議長許崑源。（圖／翻攝自 PTT ）
2020年6月6日高雄市前市長韓國瑜遭罷免，高雄市議長許崑源意外墜樓，王浩宇竟在臉書發文「力挺韓國瑜！許崑源晚間跳樓身亡」，這番冷嘲熱諷，成罷免引爆點，讓2019年3月成立的罷免王浩宇粉專「罷王總部」，再次燃起鬥志宣布「罷免啟動」，並以「浩剿響起，滿城封宇」、「罷王別譏，光榮中壢」號召支持者投入罷免的行列。

在「罷王」被炒熱期間，王浩宇不僅沒有改變作風，低調行事，依然我行我素的言行，更引發眾多爭議，王浩宇2020年7月份在節目上批評，時代力量前主席徐永明涉貪，遭疑民進黨也有立委涉案，便脫口說出「民進黨沒說過自己道德標準高」，造成網友群起圍剿「綠營就是標準夠低，才會收佛地魔這種爛咖」。

到了9月，王浩宇上政論節目稱「年輕人很好騙」，對此，時代力量智庫執行長李兆立PO文回嗆，蔡英文以817萬票連任總統，特別感謝年輕人是「勇敢的台灣囝仔」，怎麼才過不到一年，年經人就成了民進黨議員口中「很好騙的選票」呢？

隨後王浩宇也回應，「年輕人當然很好騙！如果不好騙，時代力量這種垃圾政黨，怎麼會喊喊做不到的口號、整天咆哮帶風向就騙到一堆年輕選票？」隔空的筆戰，也讓「罷王」的關注度提高。

▲民進黨桃園市議員王浩宇日前表示家樂福的牛肉有「瘦肉精」，而家樂福今（30）日也PO出檢驗報告自清。（左圖，翻攝自王浩宇臉書／右示意圖，取自pixabay
▲民進黨桃園市議員王浩宇去年底PO文表示家樂福的牛肉有「瘦肉精」，家樂福業者也隨即發表重大聲明指出，牛肉進口皆依規定。（左圖，翻攝自王浩宇臉書／右示意圖，取自pixabay ）
萊豬進口的爭議，引發朝野、地方政府的關注，也讓民眾對「瘦肉精」特別敏感，農委會更發布國產豬肉標章來做區隔，今年元旦萊豬確定進口，但去年底王浩宇就在臉書貼文寫說「家樂福的穀飼美國無骨牛小排有特價，平均100克不到1000元，推薦給大家」，卻在文末標注「有瘦肉精」，引發民眾議論紛紛，業者也隨即發表重大聲明指出，牛肉進口皆依規定，且須經海關報驗程序合格始能進口，公司更採定期抽驗方式進行管控，近期抽檢結果瘦肉精均為未檢出王浩宇的貼文也為萊豬進口爭議，開啟另類的番外篇。

今（16）晚「罷王總部」發起「罷王團結之夜」活動，宣傳文宣上包含國民黨立委江啟臣、立委魯明哲、議員梁為超、議員劉安祺，民進黨台北議員王世堅，時力立委邱顯智助理林佳瑋，民眾黨中壢服務處主任林昭印、陳思宇，時力立委邱顯智助理林佳瑋等人，包含藍綠兩黨、時代力量與白色力量，各路政黨皆集結力挺罷王。
▲罷免桃園市議員王浩宇，獲得在野黨齊力支持，甚至連民進黨台北市議員王世堅也不反對。（圖／罷王總部臉書）
▲罷免桃園市議員王浩宇，獲得在野黨齊力支持，甚至連民進黨台北市議員王世堅也不反對。（圖／罷王總部臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

前衛生署長楊志良在電視節目批評，認為染疫醫師警覺性不足應要開除。對此，您贊成他的想法嗎？

繼續作答
喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

美國務院解除台美交往限制，您覺得對台灣是好還是壞？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀