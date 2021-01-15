台中天津年貨大街停辦 中市府：隨時滾動調整
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-15 14:56:49
受到疫情影響，新北市政府宣布停辦官方舉辦的年貨大街，台中市長盧秀燕今（15）日出席「女力首長聯盟挺農民拚經濟」記者會後接受媒體訪問時也說，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中先前即已宣布即便續辦年貨大街也不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。
台中天津年貨大街連續舉辦多年，宣布今年停辦。台中市政府表示，台中年貨大街為民間商圈經營，業者若要續辦，必須遞交防疫計畫書送市府審核，業者須落實各項防疫措施，提醒民眾務必全程佩戴口罩。台中市政府強調，台中防疫工作均遵照中央流行疫情指揮中心規範，並因應疫情隨時滾動調整，市府將密切掌握疫情變化，疫情如嚴峻該停辦就停辦。
盧秀燕說，防疫不分中央、地方，台中配合衛生福利部指揮，全力遵守相關規範，配合中央防疫秋冬專案，台中先前即已宣布即便續辦年貨大街也不開放試吃，後續也將密切掌握疫情變化隨時滾動調整。此外，對於中央現行公布疫調足跡作法是否有其他建議？盧秀燕說，台灣不大，防疫整備工作中央地方一心，台中市政府與中央防疫的態度是一致。