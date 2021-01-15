NBA／柯瑞砍35分卻出現7失誤 約基奇大三元擊垮勇士
記者鍾東穎/綜合報導
2021-01-15 15:00:06
賽前對方主帥就放話要死守勇士一哥Stephen Curry似乎成功奏效，Curry雖繳出全場最高35分11籃板，但正負值-21創下第2低紀錄，勇士終場以104:111不敵金塊，Curry賽後表示，進攻端特別需要加強。
此役前Curry本季只要單場拿到至少30分，勇士就會贏球，正值5連勝，因此金塊主帥Michael Malone要子弟兵們看好這名明星射手，Curry今天出賽36分鐘，23投14中，拿下35分11籃板4助攻，但有7失誤，在影響比賽的正負值因此相當差， Curry的正負值-21是全場最低，只要他上場勇士反而打不好，這也是他生涯砍下30分的比賽中第2低的紀錄，最低的1次同樣是對金塊。今天Draymond Green出賽26分鐘，僅貢獻1分4籃板7助攻，但有5失誤，表現也不盡人意。賽後Curry表示球隊表現起伏是正常過程，「沒有甚麼好慌張的，我們只打12場比賽就讓全新陣容有全新風貌。需要留意的是進攻端的表現，當然防守也要打出預期的水平。」勇士今天讓金塊明星中鋒Nikola Jokic拿到「大三元」20分14籃板10助攻。