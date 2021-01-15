周六罷王投票影響罷捷　黃捷：認真努力就不用害怕

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黃捷被問到明日王浩宇罷免投票，且近日疫情升溫，加上天氣寒冷，是否擔心會影響到罷捷投票，黃捷說她不清楚桃園的選情與狀況，人也不在桃園，也不會用任何預設，希望整件事晴回歸到罷免案本身，大家可以理性的討論，當然在防疫期間還是希望大家做好防疫措施，像這種寒冷的天氣，大家身體健康最重要。
農曆春節即將到來，黃捷也開始發春聯的行程，黃捷說，每年過年都會有地方拜年的行程，今年也印了「牛轉錢坤」，和「強壯如牛、力大如山」的健身版春聯春聯和大家分享，一起「Happy 牛 year」，鄉親對於新年即將到來都很歡喜，很多人也表達支持相挺黃捷；另有媒體問到，一般認為罷免案要低調處理，像桃園市議員王浩宇在這次罷免的過程中就一改過去作風，十分低調，對比之下黃捷的反擊力道似乎比較大？
黃捷強調，自己一直都是在把該做的事情做好，不認為因為遇上罷免就要放棄自己的市政行程，日常的工作還是會努力的做好，至於投票就尊重大家的選擇，而被問到是否有跟民進黨談到進一步的聲援行動？曾站出來相挺的鳳山區立委許智傑是否有給什麼建議？黃捷則說「沒有耶」，還是做好市政最重要，就是把該做的事情做好，大家的想法都一樣「做正確的事、做應該要做得事情」，認真努力就不用害怕。