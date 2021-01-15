印尼規模6.2強震醫院夷為平地 外交部：無國人傷亡
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-15 15:08:07｜2021-01-15 15:08:55
印尼蘇拉威西島（Sulawesi）今（15）日凌晨成發生芮氏規模6.2地震，造成多人死傷，甚至有醫院倒塌夷為平地。外交部表示，目前暫無國人受困災區或傷亡的消息傳出，印尼政府若有需要協助，我方也將提供協助。
外交部指出，印尼蘇拉威西島強震目前已經造成7人死亡、600多人受傷，許多房屋倒塌，數千人在地震發生後撤離家園。外交部長吳釗燮在第一時間請亞太司長曾瑞利致電駐台北印尼經濟貿易代表處代表章溥帝（Budi Santoso），代表我國政府及人民對印尼蘇拉威西島震災表達誠摯關切及慰問，並表示如果印尼政府有需要台灣的協助，我方願意提供相關協助。章溥帝感謝我國政府及人民的即時關懷，並將儘快轉達印尼政府。我國駐印尼代表處和駐泗水辦事處也已經同步向印尼政府表達我國的關心。根據駐處掌握的消息，目前暫無國人受困災區或傷亡的消息傳出。外交部、駐印尼代表處和駐泗水辦事處將持續密切關注震災後續情形，並將與印尼政府相關單位以及居住在蘇拉威西島當地的我國民眾和台商隨時聯繫，並提供必要協助。