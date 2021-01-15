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毛小孩被路殺　竟被當廢棄垃圾處理

記者柳榮俊/台中報導

2021-01-15 15:09:17

毛小孩被路殺　竟被當廢棄垃圾處理
▲民眾愛犬不幸被撞死後，當作廢棄物處理，立委黃國書與議員黃守達要求，環保局清潔隊和其委外廠商須嚴格遵守作業流程，讓遭路殺毛小孩可以善終(圖／黃國書服務處提供2021.1.15)
為了讓遭路殺的犬貓能有尊嚴的離開，台中市政府去年3月訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」，立委黃國書卻接獲民眾愛犬不幸被撞死後，遺體竟遭清潔隊委外廠商當作廢棄物處理，今（15）日與市議員黃守達共同召開記者會要求環保局清潔隊和其委外廠商須嚴格遵守作業流程，讓遭路殺毛小孩可以善終。
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陳情民眾劉小姐表示，8日晚上10點多愛犬走失後就一直尋找並在各網絡社團發布尋狗啟示，隔天接獲熱心路人通報愛犬在當天晚上快11點的時候遭車輛撞擊過世，她分別向動保處和清潔隊詢問後赫然發現愛犬竟在事發當晚就被清潔隊委外廠商當成廢棄物裝進垃圾袋之後隨即焚化，痛批明明就有SOP流程可以遵循，廠商卻便宜行事讓她見不到愛犬的最後一面。
立委黃國書表示，近幾年大家對於動物保護的觀念已經比以前進步很多，飼養寵物也是現代人重要的心靈寄託，很多人甚至視毛小孩為家人。他樂見市府訂定「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」與時代接軌，並讓大家更懂得尊重生命，可是現在卻發生這種憾事，而且竟然是一隻植有晶片、有飼主的狗狗，代表台中市政府空有這個作業流程，底下局處卻沒有落實，市府務必要儘速改進、上緊發條。

議員黃守達也指出，自他在市議會爭取的「台中市街道犬貓遺體處理作業流程」開始實施後，就經常接到民眾陳情質疑市府並未照流程進行，依然將犬貓遺體當作一般廢棄物處理。此次發生這起離譜的事件，暴露了這樣的狀況確確實實存在。黃守達要求，市府既然已答應要做，就應該確實依照流程進行，讓路殺毛小孩得以善終，切勿只做表面工夫，便宜行事。

環保局清潔隊處理科陳星勻科長表示，無論是清潔隊或是委外廠商，在收到街道上犬貓遺體後須送至各區隊的專用箱並送往動物之家，由動保處依據是否有飼主採取通知飼主領回或委託專業寵物生命紀念業者火化處理。他承諾一定會改善此情況，後續會再加強各區隊和委外廠商的訊息告知並徹底落實作業流程。

動保處秘書阮斐瑜則表示，未來將全力配合環保局措施，也將加強雙方溝通，以期不再有類似事件發生。
黃國書強調，希望這件事能喚起大家對類似事件的重視，也希望這是台中市最後一個案例，讓被路殺的毛小孩能有尊嚴地走完生命的最後一程，飼主也能見到寵物最後一面。
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