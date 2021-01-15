女星願賭服輸大吃「蟑螂乾」　納豆只顧說風涼話

外景節目《綜藝3國智》本周王少偉和納豆分別動用關係，邀請到重量級來賓，王少偉找來夥伴Darren邱凱偉，兩人在《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演兄弟，培養出好默契。王少偉透露：「Darren雖然不常上外景節目，但私底下是個很活潑的人。」納豆邀請好朋友安心亞，不甘示弱的打趣表示：「既然你找了兄弟，那我只好找我的『胸部』來」。而本集最終處罰要吃蟑螂乾，瑪麗和風田一鼓作氣咬下，讓全場來賓佩服。

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▲王少偉（左）找Darren上外景節目。（圖 / 台視提供）

× ▲王少偉（左）找Darren上外景節目。（圖 / 台視提供）

王少偉和納豆分成兩組，和自己找來的戰友挑選一起闖關的夥伴。兩位大來賓跟著節目闖關，一起經歷最後的終極懲罰「吃蟑螂乾」，經過整天《3國智》震撼教育，王少偉再度發出邀請，Darren邱凱偉和安心亞面露難色，王少偉笑說：「被驚嚇到現在腦袋一片空白了。」

節目終極懲罰輸家隊伍，抽兩人吃「蟑螂乾」，端出道具時，把安心亞嚇的花容失色：「這個我真的不行！」瑪麗還調皮的將蟑螂乾往安心亞方向丟過去，安心亞立刻發出高分貝尖叫聲，躲到納豆後面，兩人重心不穩雙雙跌坐在地上。

▲安心亞無法接受吃蟑螂乾。（圖 / 台視提供）

× ▲安心亞無法接受吃蟑螂乾。（圖 / 台視提供）

瑪麗和風田運氣就沒那麼好，瑪麗內心的煎熬全寫在臉上，納豆卻在一旁說風涼話：「妳就當作是櫻花蝦一口吃掉」，讓風田沒好氣的回：「太樂觀了吧！」瑪麗鼓起勇氣咬了半隻，願賭服輸的氣勢讓其他主持人豎起大拇指稱讚，風田也一鼓作氣，將蟑螂往嘴巴裡塞，吃完之後倒在地上不斷乾嘔，誇張的行為逗得現場哈哈大笑。