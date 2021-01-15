丁允恭在辦公室性行為遭彈劾 監察院：陳菊並不知情
記者吳承翰/台北報導
2021-01-15 15:25:53｜2021-01-15 15:27:14
監察院針對總統府前發言人丁允恭任職於高雄市新聞局長期間，因職務之故與女記者交往，坦承在局長辦公室及職務宿舍性行為，兩人分手後在該名女記者上台北、想跟丁分手，丁仍持續傳訊息、公開跟女記者合照，造成該名女困擾，監察院今（15）日宣布以11票贊成、0票反對，通過對丁允恭的彈劾案，認為丁違反公務員服務法、性騷擾防治法，外界關注時任高雄市長、丁允恭的上司陳菊是否知情，監察院表示有對陳菊約詢、並到高雄找陳情信，但無直接證據顯示陳菊知情但放任丁允恭之情事。
監察委員王美玉表示，針對丁案他們約詢了當事人丁允恭、女記者、女記者北上後交往的男友、時任高雄市長的陳菊，丁允恭坦承有在辦公室、辦公桌、職務宿舍和Y女發生性行為，至於發生時間在公務時間，丁允恭則說「公務員在辦公室發生性關係並不適當，對此辭職負責，至於女方說在上班時間發生關係，她指的有可能是午休，不曉得她怎麼界定，也許超過了一點。」王美玉表示，針對是否有上對下的權勢性侵，該名女記者表示丁是新聞局長，害怕丁拒絕訪問、或者藉故找她麻煩，讓她感到害怕，但他們調閱了丁跟女記者的通訊紀錄，發現兩人的互動內容是親密的男女關係，他們認為並無權勢性侵。
而媒體曾報導女記者北上後，曾找當時的男友，委託中間人轉交手寫的陳情信給陳菊，要求陳菊介入、管好丁允恭，對此陳菊表示「陳情信有管理系統，依照屬性分派給業管單位，我相信如果真的有這封信，同仁不敢不處理，丁允恭為何打電話給女方我不知道，我也沒收到陳情信，外界說的中間人跟我也沒有太多往來。」王美玉表示，調查監委曾在去年9月25日無預警南下高雄，想找出該封陳情信是否存在，但並無陳情書受理、登錄的紀錄。監察委員紀惠容表示，懲戒法院彈劾丁允恭是因為違反公務員服務法，以及性騷擾防治法，將送給全案交由懲戒法院處理。