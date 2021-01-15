晶片測試介面世界第一　穎崴科技楠梓園區新廠動土

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晶片測試介面世界第一的穎崴科技公司楠梓園區新廠動土儀式，是由該公司董事長王嘉煌主持，經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁、加工出口區管理處處長黃文谷、加工區電電公會理事長周光春等人到場見證此一半導體隱形冠軍的歷史一刻。
穎崴科技公司董事長王嘉煌表示，該公司看好5G、AI、HPC與車用晶片持續成長，必帶動高階半導體測試需求，乃決定斥資新台幣32.5億元，在加工區楠梓園區，投資興建半導體高階製造中心因應，預計111年底完工投產，可創造近千個就業機會，年產值增加10億元以上。
經濟部次長林全能致詞指出，穎崴科技供應全球9成半導體一線大廠測試介面機台，是半導體產業的隱形冠軍，目前楠梓園區是全球半導體封測產業重鎮，該公司投資擴廠，將使園區半導體產業聚落更顯完整。
林全能並指出，加工出口區管理處近年積極推動園區更新計畫，騰出產業空間，以提升投資動能，且加工出口區已更名為「科技產業園區」，未來園區產業及管理模式將朝智慧化發展，經濟部將挹注資源，讓園區成為我國半導體高階製造中心的重鎮。
高雄市長陳其邁說，高雄有最好的投資環境，「投資高雄正對時」，包括橋頭科學園區及加工出口區，感謝加工處積極透過創新，作為翻新園區空間，滿足廠商土地需求。未來將持續與加工處共同加速解決產業五缺的問題，此外市府亦積極配合中央推動半導體先進製程中心政策，透過投資高雄事務所加速大廠資金落地，投資台灣首選高雄，以帶動高雄地區發展。