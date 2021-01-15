不只100分！許惠恒接北榮院長 馮世寬：我幫他打120分
記者呂炯昌/台北報導
2021-01-15 16:06:17
台北榮民總醫院院長張德明去（2020）年7月退休卸任，原本外界預料將由副院長接任，不過近期突然傳出台中榮民總醫院院長許惠恒6年任期將屆滿，卸任後將出任北榮院長。榮民醫院主管機關退輔會今（15）日舉行交接布達典禮，退輔會主委馮世寬表示，給新任北榮院長打120分。
馮世寬今日主持台北及台中榮民總醫院院長布達典禮。由原台中榮民總醫院許惠恒院長接任台北榮民總醫院院長，原台北榮民總醫院陳適安副院長接任台中榮民總醫院院長。 輔導會表示，許惠恒院長在醫療、教學及研究均有卓越績效，目前是世界糖尿病聯盟西太平洋區執行委員，帶領台中榮總通過國際糖尿病聯盟認證，為借重其醫療專長及管理能力，調任台北榮總院長職務。另陳適安院長為亞太心律醫學會理事長，以心房顫動電燒手術聞名全球，該手術被美國心律醫學會稱為「台北方法」（Taipei Approach），為治療療程帶來革新進展，享譽國際。馮世寬期許許惠恒及陳適安繼續發揮長才，引領輔導會所屬醫療團隊持續創新科技，再創佳績。馮世寬接受媒體聯訪時表示，榮民體系是國家最大醫療資源和能量，照顧榮民、榮眷和民眾，他期盼新人事也能帶來新氣象。對於院長人事之爭終於告一段落，他則認為不是落幕，而是新里程碑的開始，至於會給新任北榮院長打幾分？馮世寬表示，「我幫他打120分。」