不只100分！許惠恒接北榮院長　馮世寬：我幫他打120分

台北榮民總醫院院長張德明去（2020）年7月退休卸任，原本外界預料將由副院長接任，不過近期突然傳出台中榮民總醫院院長許惠恒6年任期將屆滿，卸任後將出任北榮院長。榮民醫院主管機關退輔會今（15）日舉行交接布達典禮，退輔會主委馮世寬表示，給新任北榮院長打120分。

我是廣告 請繼續往下閱讀

馮世寬接受媒體聯訪時表示，榮民體系是國家最大醫療資源和能量，照顧榮民、榮眷和民眾，他期盼新人事也能帶來新氣象。對於院長人事之爭終於告一段落，他則認為不是落幕，而是新里程碑的開始，至於會給新任北榮院長打幾分？馮世寬表示，「我幫他打120分。」