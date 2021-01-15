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丁允恭千字文反擊！稱監委調查「先射箭再畫靶」

記者吳承翰/台北報導

2021-01-15 15:54:36｜2021-01-15 15:56:30

行政院副發言人丁允恭3日為自己臉書使用白冰冰相片，讓白冰冰感到不適一事，公開致歉（圖／記者林人芳攝，2019,01,03)
▲針對監察院指稱他性騷擾Y女記者，前總統府發言人丁允恭發千字文回擊，表示Y女在分手後屢次回頭找他索討金錢、要求見面，證據都提給監委，但監委不採納令人遺憾。　（圖／NOWnews資料照片）
總統府前發言人丁允恭日前陷入桃色糾紛，辭去發言人職務並淡出政壇至今。今（15）日監察院開記者會，監委証實丁允恭確實在擔任高雄市新聞局長期間結識Y女記者，並發展成戀人關係，媒體報導的在辦公室、職務宿舍發生關係也屬實。但針對Y女指控丁允恭在她想分手、北上發展後仍然糾纏不清，丁允恭發聲明表示「相當長一段時間，都是Y女主動與我通聯，以看病、住院、生活費匱乏為由，向本人情緒勒索金錢援助，數年間以簡訊、通訊不斷表達想見面之意，究竟誰在騷擾誰，其理甚明。」
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丁允恭聲明坦承確實在局長辦公室發生性行為，確屬不當、有為大眾對公務員之期待，他也辭去公職表示負責，他所獲得行政院功勳獎章也願意退回。
但針對Y女指控他權勢性侵，丁允恭表示他與Y女交往2年間純屬正常情侶關係，並無權勢可言，他強調從未倚仗職務之便，在關係發生、進行中進行威逼利誘，相關揣測可以休矣。

而Y女指出，交往2年後想分手，北上發展遠離丁允恭，在結交新男友時卻遭丁允恭公開PO出兩人合照，認為丁想阻礙她開始新生活、更有性騷擾的成分。丁允恭回擊「照片是在公開場合、衣冠整齊之合照，表達對於當時兩人感情狀況不穩、帶有感傷之意，當時本人已與前妻提出分手並解除婚約，貼出照片前一晚還與Y女發生關係，Y女表示對感情歸屬仍在考慮中，證據已經交給監委卻未遭採納，法律見解顯有誤會。」

丁允恭強調，在Y女北上後，仍會回頭找他抱怨新男友無法提供協助，甚至以看病、住院、生活費匱乏為由，多次情緒勒索，向他要錢，「數年間Y女多次透過簡訊、通訊的方式要求見面，本人置之不理未回應，究竟哪一方在進行騷擾，其理甚明，本人將相關訊息盡數提供給監委，監委忽視令人遺憾。」
丁允恭最後總結，監委之「性騷擾」相關指摘，未免有依照性別刻板印象，先射箭再畫靶之結論；對於何女在分手後主動通聯、索討金錢之事實，而非本人不斷騷擾一事，亦未公平揭露，本人亦深覺遺憾。調查報告此一部分內容，不僅無從達致台灣性別平等之發展，反而促使社會大眾誤解性別平權主義為偏狹的「唯性別正確主義」，其負面影響深遠。
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