內幕／奈良美智首次在台特展！關鍵推手原來是蔡英文

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時間拉回到2020年，4月21日，台灣捐贈的200萬片口罩送抵日本，對此，4月23日奈良美智在推特上發文，感謝台灣捐贈口罩，還分享了一張蔡總統和愛貓「蔡想想」的合照，並說他喜歡蔡的貓。隔天，蔡總統以日文回覆奈良美智的文章，並介紹蔡想想的英文名字是Cookie，奈良美智再度回覆，表示期待能在台灣舉辦大型的展覽會。
後來到了12月，蔡總統親筆寫了生日賀卡，文總也挑選了富有台灣味的文創禮物，跨海寄到日本給奈良美智，並邀他今年來台過生日。
《NOWnews今日新聞》掌握消息，就在去年4月蔡總統發文回應奈良美智的同一天，文總就已萌生了邀請奈良美智來台策展的念頭，隨即聯繫日本台灣交流協會，希望協助牽線。不久後到了5月，文總秘書長林錦昌和日台交流協會聯名寫了一封信給奈良美智的基金會Yoshitomo Nara Foundation，雙方搭上線，一拍即合，展開長達半年多的溝通接洽。
在接洽過程中，我方提供了一些場館上的建議，最後是由奈良美智方面選定關渡美術館，作為策展場館。
奈良美智特展將在3月開展，據了解，文總希望能邀到本人親自來台，不過礙於肺炎疫情仍然嚴峻，以及相關防疫規定等等，奈良美智是否訪台？目前尚未定案。此外，文總也計畫邀請此特展的關鍵推手蔡總統前往看展。
文總今天發出新聞稿指出，《奈良美智特展（YOSHITOMO NARA）》將於2021年3月12日至6月20日於關渡美術館展出。首波曝光的展出作品，為奈良美智甫於2020年在東京森美術館展覽的新作——「月光小姐（Miss Moonlight）」，並首度在海外展出。
文總表示，為向經典致敬，雜誌《FOUNTAIN新活水》一月號獨家釋出以「月光小姐」為主視覺的宣傳卡片，搶先曝光展覽資訊，讓喜愛奈良美智的粉絲們能一睹為快。
文總說，奈良美智近年創作聚焦在作品角色寧靜的精神意象，並延續了每個人心中孩童般的純真與身體性，喚起觀眾心靈深處穿梭於社會現實與想像世界的感性。