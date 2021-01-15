中市耐熱、耐重美式消防梯不足 議員：市府應儘速採購
記者柳榮俊/台中報導
2021-01-15 16:12:36｜2021-01-15 16:23:35
近日天氣冷，許多民眾使用電暖器取暖，使用不當或電器走火導致火災頻傳。昨(14)，高雄發生一起電器走火事件，而救災逃生時因逃生梯過熱，導致一對母女高溫失足而死亡。今(15)民進黨台中市議員江肇國、賴佳微、周永鴻表示，台中發生火災發生率及死傷率皆為六都第一，而救災逃生使用的消防梯仍以不耐熱、不耐重的雙節梯為主；議員要求，市政府應當儘速採購耐熱、耐重的美式梯，以確保消防弟兄及被救者安全。
江肇國表示，根據內政部火災事故通報統計，台中市從2017年起火災發生率與死傷率皆為六都第一，2020年截至11月共發生2,966起事故。火災成因或地點受阻，恐讓消防車、雲梯車無法進入，得仰賴消防梯的協助救援。但是，檢閱台中市消防局救護梯數量，不耐熱、不耐重的雙節梯214具，而有溫度警示的關東梯僅9具、美式梯甚至只有3具。他呼籲，除了宣導民眾正確防災，市府也應重視消防設備的增購。賴佳微表示，雙節梯承重約100-150公斤，一次可攀爬人數1人；關東梯承重約183公斤，一次可攀爬人數2人；而美式梯可承重340公斤，一次可攀爬人數3人，此外，關東梯及美式梯皆有溫度警示，溫度過熱以變色提醒救災人員。但是現在台中市各大隊所擁有的關東梯、美式梯加總只有12具，仍多為雙節鋁梯為主，甚至第四大隊、第五大隊只有雙節鋁梯。賴指出，資源分配應更加平均外，加強救護設備才是治本的辦法。
周永鴻表示，高雄曾在救災訓練中，發生鋁梯卡榫脫落而突然往下滑，導致隊員重摔的意外，近日又發生逃生失足致死。顯見鋁梯承重不足倒塌或是缺乏顯示溫度警示，導致延緩救災等事件情節嚴重，消防局應多加重視並且編列預算，增加美式梯的數量，除了減少救援的時間，也能保障消防弟兄的生命安全。
議員表示，火災起因複雜且搶救時間緊迫，台中市消防局除了要多加宣導防災資訊外，也應多增加預算在設備的更新。尤其，台中市許多老舊社區巷弄狹小，消防車無法即時進入搶救，得仰賴消防梯的輔助，消防局增購美式梯勢在必行，必須提升消防救災能量，也保障消防弟兄的生命安全。消防局表示，消防局今年目前已先採購6具美式梯，待廠商交貨驗收完成即可配發使用；此外，為利於消防員救災使用，未來消防車採購也規劃將美式梯納入規格，以年度經費逐年採購配發，達到各分隊全面配置至少1具美式梯。