泰國國民女神練出六塊腹肌　網友驚呆：求秘訣

根據四方報報導，隨著新型冠狀肺炎疫情延燒，各國民眾平常待在家，都在努力找事做。其中同樣受到疫情影響的泰國，名為Davika Hoorne的國民女神在居家休息的空檔，勤於健身，在2021年1月初曬出的六塊腹肌照引網友和媒體關注。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Davika Hoorne以藝名Mai紅遍泰國，由於是比利時和泰國混血兒，擁有175cm的大長腿和精緻的五官，本來身材就偏纖細的她，沒有因為瘦就懈怠，非常認真鍛鍊腹肌。過往曬出的泳裝照還看不到六塊腹肌，如今透過持續鍛鍊，於近期已可看出鮮明的肌肉。Mai在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。完美女神更早有另一半，即泰國影帝Ter Chantavit。兩人對戀愛關係的態度落落大方，雖然交往至少三年，但仍時常在社群平台曬照秀恩愛，Ter亦時常在女友的貼文下方留言稱讚女友漂亮，讓粉絲們相當樂於被閃。▲名為Davika Hoorne的國民女神在居家休息的空檔，勤於健身，在2021年1月初曬出的六塊腹肌照引網友和媒體關注。（圖／翻攝自Instagram）▲Mai在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。（圖／翻攝自Instagram）▲完美女神更早有另一半，即泰國影帝Ter Chantavit。（圖／翻攝自Instagram） 被譽為東京穿搭界女王！冬季日常穿著範本一次看新二代上台大物理治療學系！家計全靠新住民母夜市工作峇里島傳統工藝躍上迪奧春裝！絕美照片曝光超吸睛