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泰國國民女神練出六塊腹肌　網友驚呆：求秘訣

四方報/綜合報導

2021-01-17 17:00:00

泰國美女
▲名為Davika Hoorne的國民女神在居家休息的空檔，勤於健身，在2021年1月初曬出的六塊腹肌照引網友和媒體關注。（圖／翻攝自Instagram）
根據四方報報導，隨著新型冠狀肺炎疫情延燒，各國民眾平常待在家，都在努力找事做。其中同樣受到疫情影響的泰國，名為Davika Hoorne的國民女神在居家休息的空檔，勤於健身，在2021年1月初曬出的六塊腹肌照引網友和媒體關注。
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Davika Hoorne以藝名Mai紅遍泰國，由於是比利時和泰國混血兒，擁有175cm的大長腿和精緻的五官，本來身材就偏纖細的她，沒有因為瘦就懈怠，非常認真鍛鍊腹肌。過往曬出的泳裝照還看不到六塊腹肌，如今透過持續鍛鍊，於近期已可看出鮮明的肌肉。
Mai在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。

完美女神更早有另一半，即泰國影帝Ter Chantavit。兩人對戀愛關係的態度落落大方，雖然交往至少三年，但仍時常在社群平台曬照秀恩愛，Ter亦時常在女友的貼文下方留言稱讚女友漂亮，讓粉絲們相當樂於被閃。
▲名為Davika
▲名為Davika Hoorne的國民女神在居家休息的空檔，勤於健身，在2021年1月初曬出的六塊腹肌照引網友和媒體關注。（圖／翻攝自Instagram）
▲Mai在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。（圖／翻攝自Instagram）
▲Mai在Instagram的粉絲超過1239萬，本業是演員的她在泰國擁有相當高的人氣，除了外型亮麗，實力同樣兼具，早在21歲就拿到第一個最佳女主角獎，在時尚圈同樣是品牌與媒體的寵兒。（圖／翻攝自Instagram）
▲完美女神更早有另一半，即泰國影帝Ter
▲完美女神更早有另一半，即泰國影帝Ter Chantavit。（圖／翻攝自Instagram）
 
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