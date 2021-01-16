影／台灣棋手美貌讓韓國人驚呆 韓台情侶讚她是子瑜第二
四方報/綜合報導
2021-01-16 23:00:00
根據四方報報導，在韓國有1名台灣美女，或許在台灣媒體上較少報導，但在韓國卻十分受歡迎，她就是圍棋棋手七段的黑嘉嘉，因為她的盛世美貌，一夕之間就在韓國爆紅。她不但經常被邀請前往韓國比賽，媒體亦採訪她相當多次，許多網友紛紛留言表示：「哇！黑嘉嘉棋下得好，外貌也很出眾」、「是下棋界的子瑜耶」、「可以打遍男棋手的樣子，因為太漂亮了難以集中精神」和「從小時候就覺得一定要去一次台灣」。
由韓國男生邦ㄚ和台灣女生智ㄚ共同經營的Youtube頻道「KT story」，經常會對韓國和台灣文化的差異、看法和議題分享看法。近期兩人分享韓國人熱議的美女棋手黑嘉嘉爆紅事件，十分有趣。有網友在韓國論壇時曬出黑嘉嘉下棋的照片，並表示當最強美貌台灣的黑嘉嘉7段跟韓國最強棋手9段比賽時，到底該為誰加油？沒想到底下網友一面倒支持台灣的黑嘉嘉，讓人莞爾一笑。除了美貌受到萬眾矚目之外，由於黑嘉嘉之前前往中國比賽時，在微博上寫下「出國比賽」等字，而引起中國網友撻伐，此舉反而獲得韓國網友的聲援，此前BTS被中國網友指控「辱華」的風波，讓韓國網友對中國產生反感。
「KT story」細心整理了網友讚賞黑嘉嘉的言論並翻譯，讓人感受到黑嘉嘉的受歡迎度。KT story由來台生活的邦ㄚ和台灣女生智ㄚ一起製作內容，兩人笑稱是「在鄉下生活的台韓情侶」。目前定居於台灣田野之間的他們，過著忙時拍影片、閒暇時享受田園的生活，合作無間的可愛情侶，讓人期待他們未來會推出的影片。
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KT story Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCMM_seJ0wZxLofqzYdpUF4Q