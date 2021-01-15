人大常委會加開會議　北京修改香港選制風聲四起

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報導公開本次會議的議程中，暫未見香港相關議題，不過之前人大常委會審議港區國安法等香港相關議題時，事前也未公布相關議程。
綜合星島日報和香港電台報導，譚耀宗表示，本次會議是加開會議，他12日才收到開會通知。但他又說加開會議並不罕見，目前還不知道屆時是否會討論香港議程，或有無相關公布。
路透社12日引述2名消息人士表示，北京仍忌憚泛民主派的影響力，考慮修改香港立法會選舉制度，以解決香港政治結構的「缺陷」，原訂9月舉行的立法會選舉還可能延後。又指北京考慮改革特首選舉委員會，以削弱泛民影響力。
而中共黨媒人民日報app（應用程式）12日晚間也發表題為「香港選舉決不能成為反中亂港勢力的『工具』」評論，指日前被捕的香港大學法學院前副教授戴耀廷等「反中亂港分子」自2014年「占中」以來，接連計劃操控選舉，企圖奪取管治權，把香港變成對中國「顏色革命」、滲透顛覆的基地。
評論又指，他們在2019年「反送中」期間「擾亂選舉秩序，藉機竊取區議會主導權」，企圖謀劃操控立法會、操控行政長官選舉委員會、操控行政長官選舉的「奪權三部曲」，批評相關作法背棄選舉公平公正原則。
評論強調，「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」是香港選舉的原則底線，要在制度上全面築牢屏障，不給「反中亂港者」竊取特區管治權的機會。（編輯：沈朋達/繆宗翰）1100113