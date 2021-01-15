鄭心慈曝母胎單身22年 為巧遇劉以豪上山下海
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-15 16:54:42
22歲的歌手鄭心慈於今（15）日在台北舉辦首張個人專輯《幸福藏在哪裡》發片記者會，母胎單身的她，被問到理想型，她大方表示很欣賞劉以豪，甚至為了巧遇對方學習爬山、去海邊玩。
鄭心慈在記者會上唱跳歌曲《Will You BE My Love～問問》，在該曲中還特別加入可愛的手語告白舞，談到告白經驗，鄭心慈笑說是母胎單身，只有暗戀經驗，曾經在國中時，暗戀對方長達4年的時間，在推出歌曲《幸福藏在哪裡》時，對方還傳訊息跟她說「恭喜妳發歌。」不過鄭心慈無奈表示，那個男生之所以會傳訊息給她，只因為她的師兄是周興哲，所以2人聊了一下就沒有後續。而雖然師兄是周興哲，但鄭心慈坦言每次看到師兄都還是會害羞，「我們都是慢熱型，有點像是朋友，我把他當成神的感覺、崇拜的對象。」
母胎單身的她被媒體問到，她比較心儀周興哲還是周予天？鄭心慈猶豫了一下說：「我覺得我跟周興哲哥哥有兄妹臉，我個人很喜歡單眼皮的男生。」之後則是直言自己的理想型是劉以豪，甚至為了想巧遇對方，學著去爬山、海邊，「好害羞喔！而且我們都是獅子座。」