不畏有效率低 菲律賓稱以「死黨價」購2500萬劑科興疫苗
國際中心陳問荷／綜合報導
2021-01-15 17:08:04
日前巴西公布實驗數據，由中國科興生物技術有限公司(Sinovac Biotech)研發的疫苗有效率僅有50.4%，相較於他牌疫苗有效率明顯偏低，但菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）14日稱，他們以「死黨價」購買了2500萬劑中國科興疫苗，並說「科興疫苗在6個品牌疫苗中應該是第3貴而已。」
有菲律賓議員在記者會中，質疑中國科興疫苗不僅有效率低、還比其他牌疫苗貴，但羅奎反駁，表示「中國的疫苗價格並非由市場決定的，但我們用死黨價買下了疫苗。」接著表示其他疫苗的價錢，基於保密協定，他無權透露。根據菲律賓參議院財務委員會數據，兩劑科興疫苗要價3629披索（約台幣2114元），與兩劑要價約4000披索（約台幣2330元）的莫德納疫苗相差甚微。
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