蘇貞昌民調回升？快析輿情：疫情救駕　遠離美豬

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據QuickseeK快析輿情分析這兩周各議題的聲量變化，疫情因跨年、醫護院內感染等事件話題不斷，聲量已超越美豬爭議；近期國民黨推動的反萊豬食安公投，以及強打的豬肉儀表板爭議，聲量反應並不好，導致美豬聲量快速下跌。而台美關係聲量一直居末，對比去年美國衛生部長，以及國務次卿訪台幾項台美關係突破事件，這次輿情討論明顯較低。
QuickseeK快析輿情進一步分析蔡英文、蘇貞昌、陳時中的聲量發現，過去美豬話題圍繞蘇貞昌，近期在國民黨籍市議員羅智強、立委賴士葆等意見領袖點名下，焦點已轉移到蔡英文身上，蘇貞昌在相關討論中僅占22%，而蔡英文有70%。
至於疫情方面，衛福部長陳時中在近日的疫情相關事件中，扮演了堵槍口的角色，聲量占53%，相對來說，蘇貞昌僅占12%。
整體來說，時序進入2021年，美豬相關的討論與網路聲量，在實際開放進口之際，反而銳減；加上近日輿論聚焦防疫問題，陳時中以中央疫情指揮中心指揮官身分，站上第一線堵槍口，自是無庸置疑，相較之下，站在第二線的蘇貞昌宛如跳脫風暴圈，免去不少口水紛爭。
一般認為政治人物有聲量總比沒聲量好，但對連月站在輿論風口的蘇貞昌，短時間避避風頭或許是更好的選擇。近日有媒體民調指出，蘇揆滿意度逾8成，可能就是因蘇揆適時的抽離輿論戰場，避免承受更多的砲火攻擊，自然給人蘇揆表現回穩的感受。