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柯基搞破壞「被抓包」　瞇瞇眼超嚴肅裝傻：誰幹的？！

文/寵毛網

2021-01-17 22:00:00

柯基搞破壞「被抓包」，瞇瞇眼一臉超嚴肅裝傻不承認！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
▲柯基搞破壞「被抓包」，瞇瞇眼一臉超嚴肅裝傻不承認！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
這個破壞力太強啦！只要有養過小動物，免不得都有家中器具被破壞的經驗，來自香港Instagram＠yayathecorgi家的兩隻柯基Yaya和Maggie就被抓了個現形：一隻笑容溫暖的柯基娃娃，帶著顢頇的微笑躺平在地，往下一看它的肚子竟被開腸剖肚、棉絮紛飛，主人看著這一片狼藉，狠狠地盯著兩隻，沒想到兩隻表情一點悔意都沒有，反而是瞇瞇眼淡定的看著主人，彷彿在說：「這誰幹的？我們不知道！我們也感到很惋惜啊！」。
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▲狗狗：可憐的娃娃，我們緬懷它！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
▲狗狗：可憐的娃娃，我們緬懷它！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
▲狗狗：犯人是誰我們不知道！但不是我們（耍賴）（圖／Instagram＠yayathecorgi）
▲狗狗：犯人是誰我們不知道！但不是我們（耍賴）（圖／Instagram＠yayathecorgi）
「是誰弄成這樣的？」這答案呼之欲出，除了是在房間的Yaya和Maggie，還能是誰呢？眾網友們也紛紛留下了自己的想法：「這表情真的完全不認耶！」、「又沒證據！怎麼可以說是我們～」、「柯基也是個小破壞狂！」、「說不定是主人自己撕的（？）」。（編輯：李惠婷） 
▲嘿嘿～我們真聰明！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
▲嘿嘿～我們真聰明！（圖／Instagram＠yayathecorgi）
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