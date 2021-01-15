新冠病毒變種肆虐　世衛急開會各國祭新限令

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世衛緊急委員會通常每3個月開會一次，但這次因病毒變異問題嚴重，提前兩週召開。
新冠肺炎疫情（COVID-19）去年爆發大流行迄今，全球已超過9100萬例感染確診、近200萬人染疫病故，但據信實際疫情恐比目前帳面數字更高。
目前全球許多地方正面臨第2或第3波感染高峰，已遭變異新冠病毒重創的英國，今天宣布禁止來自南美洲、巴拿馬、非洲的維德角共和國（Cape Verde）與葡萄牙等地的人士入境，以免其他變種病毒輸入。
目前名為E484K的變種病毒株，最先是在南非發現，後來在巴西、日本又變異，各國研究人員為病毒變異恐衝擊人們正逐漸建立起的免疫，紛紛加大示警力度。
法國表示，他們將從16日起實施全國性自晚間6時起的宵禁，為期至少兩週；目前法國大部分地區實施的是晚間8時起的宵禁，只有一些疫情特別嚴重的地區是晚間6時起。（譯者：陳亦偉）1100115
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。