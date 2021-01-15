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新冠病毒變種肆虐　世衛急開會各國祭新限令

中央社

2021-01-15 17:20:27｜2021-01-15 17:21:00

▲世衛秘書長譚德塞與其他世衛官員， 12 日再針對武漢肺炎疫情召開會議。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎病毒在各地出現變異，全球衛生專家今天齊聚一堂盼找出因應之道。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社日內瓦14日法新電）世界的新冠肺炎疫情爆發新一波大感染，恐與病毒在各地出現變異有關。全球衛生專家今天齊聚一堂盼找出因應之道，而包括英、法在內的各國也祭出新限制措施以免疫情進一步惡化。
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世界衛生組織（WHO）緊急委員會今天開會，同時負責調查疫源的世衛專家團也已抵達這次疫情源發地的中國武漢市，展開延宕已久的調查工作。
世衛緊急委員會通常每3個月開會一次，但這次因病毒變異問題嚴重，提前兩週召開。

新冠肺炎疫情（COVID-19）去年爆發大流行迄今，全球已超過9100萬例感染確診、近200萬人染疫病故，但據信實際疫情恐比目前帳面數字更高。

目前全球許多地方正面臨第2或第3波感染高峰，已遭變異新冠病毒重創的英國，今天宣布禁止來自南美洲、巴拿馬、非洲的維德角共和國（Cape Verde）與葡萄牙等地的人士入境，以免其他變種病毒輸入。

目前名為E484K的變種病毒株，最先是在南非發現，後來在巴西、日本又變異，各國研究人員為病毒變異恐衝擊人們正逐漸建立起的免疫，紛紛加大示警力度。

法國表示，他們將從16日起實施全國性自晚間6時起的宵禁，為期至少兩週；目前法國大部分地區實施的是晚間8時起的宵禁，只有一些疫情特別嚴重的地區是晚間6時起。（譯者：陳亦偉）1100115
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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