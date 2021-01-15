中年失業沒錢買報紙！男星「斜槓」成為變裝皇后

電影《男兒王》榮獲本屆金馬獎「最佳造型設計獎」，而新加坡喜劇天王李國煌也以精湛演技入圍最佳男主角，他在片中中年失業，最後來到「男兒王」酒吧工作，從此「斜槓」成為變裝皇后，笑料百出。

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但原來， 李國煌在現實生活中，也曾在走紅前嘗試做生意失敗，甚至口袋裡掏不出錢買報紙。他透露年輕時在媽媽的餐廳工作，每個月收入很高，甚至做3個月就可以用現金買車，後來他將賺來的錢，全部投資到服裝的包裝生意，無奈後來美伊情勢緊張，美國訂單全沒了，公司蒙受鉅額虧損。

▲▼李國煌（上圖後排左四，下圖）中年失業來到男兒王酒吧上班。（圖／光年映畫）

之後他改當文具送貨員，從每個月賺1萬多元新加坡幣，變成收入只有1千多元的送貨司機，每到月底錢不夠用，總得從公司走4個車站的距離回家，日子過得非常拮据，他回憶：「我有一天經過報攤，從口袋掏了好幾分鐘，竟然都掏不出5毛錢買一份報紙。」正因為捱過這些苦日子，當李國煌遇到《男兒王》中，與真實人生經歷相呼應的角色，就決定要爭取演出機會。

李國煌表示在電影開拍前，有先把片中多款反串變裝的造型照，給孩子們看過，讓他們有心理準備：「有些造型他們喜歡，有些覺得有點好笑。不過最重要的是，讓他們知道他們的爸爸，為什麼要接演這部寫實卻有趣，又具有意義的故事。」，而李國煌的老婆看完也給了反饋，他打趣說：「太太認為我的身材還行，臉蛋部分不及格！」



