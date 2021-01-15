邱鋒澤大方示愛有好感　采子淡定：很給面子

第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮3月13日前進北流，於今（15）日舉辦記者會公布首波藝人出席名單包括Hebe田馥甄、瘦子、八三夭、Julia吳卓源、閻奕格。而擔任今天活動嘉賓的采子，對於邱鋒澤大方表示有好感，她也作出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲采子（左二）回應與邱鋒澤戀情。（圖／KKBOX提供）