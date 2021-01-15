邱鋒澤大方示愛有好感 采子淡定：很給面子
記者吳雨婕/台北報導
2021-01-15 18:38:44
第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮3月13日前進北流，於今（15）日舉辦記者會公布首波藝人出席名單包括Hebe田馥甄、瘦子、八三夭、Julia吳卓源、閻奕格。而擔任今天活動嘉賓的采子，對於邱鋒澤大方表示有好感，她也作出回應。
被問到五堅情今年預備攻蛋的時間？小賴語帶保守地說：「小巨蛋檔期很難搶，目前還在等回覆，希望今年可以順利開唱。」正好明天是30歲生日的小賴，透露自己平常是低調的人，幾乎沒有在過生日，日前已經跟五堅情吃過飯的他笑說：「之前有幾次過生日去KTV開趴大家都喝醉，結果多付了很多錢！今年就小慶生，找幾個高中同學一起吃飯。」而采子談及感情狀況，她害羞回應：「大概單身快2年了。」她也被問到，先前被媒體爆出與老闆邱鋒澤同進同出，疑似交往中，甚至邱鋒澤本人也坦承對她有好感，采子尷尬笑回：「覺得他（邱鋒澤）回答很得體，而且給我面子！」至於對邱鋒澤到底有沒有好感，采子表示：「對他有好感才會當朋友及合作呀！」小賴則幫腔：「他們2個私底下沒有任何火花啦！」
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