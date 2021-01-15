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拜登誓言開啟新篇章　卻因川普彈劾審理在即蒙陰影

中央社

2021-01-15 17:33:55

拜登/Biden/Joe Biden/美國總統/美國當選總統
▲即將上任的美國當選總統拜登（Joe Biden）卻因為川普彈劾案，讓他的上任百日政策蒙上陰影。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社威明頓14日綜合外電報導）美國總統當選人拜登今天公布對抗新冠肺炎疫情，和挹注美國受創經濟1.9兆美元的計畫，但由於參議院即將審理川普彈劾案，讓拜登遠大的上任百日政策蒙上陰影。
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川普成為美國首位二度面臨彈劾的總統後，即將就任總統的拜登（Joe Biden）承諾將為美國開啟「新篇章」，並尋求在重要的就職演說中掌握話語權，讓美國民眾再度向前展望。
拜登在老家德拉瓦州威明頓市（Wilmington）發表演說時表示，美國將重返往日榮景。「我們並非一夕之間走到這步田地，也無法一夕之間走出泥淖。我們也無法以分離與分裂的國家完成此事。」拜登還說，唯有全美人民團結一心才能完成此事。

民主黨人以些微優勢掌控國會參眾兩院，現年78歲的拜登通過第3項大規模疫情紓困方案的機會很高。不過，拜登較不願談論的，是現任總統川普即將到來的彈劾審理，這可能會為已經緊繃的參院帶來難題與政治戲碼的惡夢。

拜登在25分鐘的電視演說中隻字未提川普、彈劾案或上週川普支持者硬闖國會，最後導致5人喪命的暴力事件，反而強調新冠肺炎疫情和沉淪經濟的雙重危機，這甚至比2008年金融危機後，歐巴馬政府上台時，他任副總統所面臨的挑戰更為艱鉅。

拜登為1.9兆美元（約新台幣53兆元）振興計畫提出充分理由，表示由於新冠肺炎病例激增，美國經濟亟需援助。

他在演說中表示：「投資在工作和種族平等上的回報將防止長期經濟損失，利將遠多於弊。」
「在這個危機時刻…我們不能無所作為。我們將用納稅人的錢來重建美國。我們將購買美國產品，支持數以百萬計的美國製造業工作，在競爭日益激烈的世界中提高我們的競爭力。」（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1100115
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