「大東南」便利生活圈　允將康城詢問熱絡！

全台交易最旺盛的台中，投資客紛紛出籠鎖定各重劃區，區域型換屋族及自住客需求量增，生活機能完整且交通便捷成為首選條件，大里區原為縣市合併前的衛星城市，近年來因重大建設陸續到位，與鄰近的東區、南區逐漸形成「大東南生活圈」，生活機能完整、交通便利性佳，加上房價基期低等優勢，不只帶動區域人口出現明顯增長，就連區域新案詢問度也高居不下。

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台中在地豪宅品牌「允將建設」既推出一期「允將康泊」、二期「允將康活」建案後，三期新案「允將康城」也即將公開，允將新案位於國光自辦重劃區內，地段精華，10分鐘生活圈囊括教育、生活、藝文、交通等4大機能，且為康橋河岸第一排，享有市中心難得的百米棟距和綠意美景，優質的居住條件更是成為許多附近軍公教及醫師族群首選。

▲允將建設新案擁有獨特的地理優勢，享有「大東南」綜合的生活便利性。（圖／資料照片）

獨特的地理優勢，允將新案結合大東南生活圈機能，已經成為目前房市熱搜的焦點；該案基地約1022坪，且位在「大里自辦市地重劃區」，享有百米棟距的地點優勢，全棟獨有的中投延伸至旱溪的康橋河岸，成為「康橋第一排」景觀宅，如此獨特的地段優勢，更吸引自住客注意；另外還有8000坪的鳥竹圍公園，在一整天的工作後享受休閒的生活步調。





「大東南生活圈」的聯外交通，除了台74號快速道路、北二高、國道三號外，中投快速道路連接五權南路可快速從大里通往南區，德芳路往南經中投公路，連接南屯區的文心南路，以及鐵路街則為連結東區與大里的重要道路，對外來人口有足夠的吸引力。



▲允將建設新案「允將康城」位於大東南正核心，基地臨中興大學，文教氣息濃厚。（圖／資料照片）

該區域文教氣息濃厚，擁國立中興大學、國立公共資訊圖書館、文化部文化資產局等重量級文教地標，且因縣市合併以來，市府施政方向一直以「屯區中心化」為實踐目標，未來交通及機能將更加強勁。

允將康城規劃2棟樓高15層、地下3層，每戶樓高挑高3米2，規劃2～4房，集合最強的生活、交通、學區、地段等多項機能，因此該案尚未公開詢問度熱絡，成為近期自住客鎖定的首選新建案。