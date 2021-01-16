泰王挽救形象當起義工？竟攜貴妃重返「冷宮」掃地

近日，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）攜著貴妃詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）參訪監獄還掃地，試圖展現親民形象，不過，有媒體指出，受訪監獄竟然就是當時詩尼娜被泰王廢除妃位後被囚的監獄。

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根據泰國皇室電視台1月9日播出的影片中可以看到，泰王與貴妃詩尼娜褪去華麗的宮廷服飾，改穿簡便 POLO衫和牛仔褲，在夜間掃地，並前往一間監獄探視獄友，影片還包括獄友分享泰王與貴妃前來對他們帶來的積極意義。

根據每日郵報報導，這間監獄正是詩尼娜 2019 年曾經住過的監獄。當時才剛被封妃三個月的她被以「對國王不忠」、「試圖阻擋正宮皇后加冕」、「野心過大」等理由褫奪她的王室封號和軍銜，不僅被貶為庶民，更鋃鐺入獄。

▲近日，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）攜著貴妃詩尼娜（Sineenat Wongvajirapakdi）掃地、關懷獄友。（圖／翻攝自臉書）

泰國去年爆發反政府示威，要求帕拉育下台、改革皇室，以及廢除「對皇室不敬罪」，原本長年旅居德國、生活奢靡的泰王為「挽回民心」終於在去年底從德國返回泰國，並進行一系列的公開亮相活動試圖與民眾拉近距離、平息示威者不滿。

先前，泰王就曾帶著皇后一起參加地鐵開幕儀式，試乘地鐵展現親民形象，卻仍惹來罵聲。路透社指出，公開露面的活動在示威爆發後大幅增加，而儘管王后與貴妃兩人有矛盾，也經常需要一同參與，在大眾面前展現皇室團結和諧的正面形象。