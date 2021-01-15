嚇阻偷排業者 陳其邁視察水汙智慧遠端監測系統
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-15 17:52:04
高雄市長陳其邁今（15）日到鳳山水資源中心視察監控汙染設備，透過七處監測站和五種水質監測儀器，以及20組CCTV攝影機、50組智慧型人孔蓋，全面嚇阻偷排業者，陳其邁說，該智慧遠端監測系統在今年3月發包，預計明年3月就會完工，這也是全台灣第一個水汙智慧遠端監測。
針對冬季比較容易缺水的問題，陳其邁表示，我們現在一天的用水大概145萬噸，125萬噸是民生用水、20萬噸是工業用水，現在都持續在監測中，假如水位往下掉就會啟動伏流水，現有的容量大概有70萬噸供水。陳其邁強調，高雄是最早開始設立再生水廠的城市，像是鳳山水廠、臨海水廠，而臨海水廠的一期計畫大概有3.3萬噸在年底就可以啟用，現有的鳳山再生水廠大概有4.5萬噸，所以這樣加起來大概有8萬噸的用水，高雄超前佈署，也在橋頭科學園區設立了大概2萬噸的再生水廠。陳其邁認為，怎麼樣能夠增加備用水，讓工業跟民生用水供應無虞，都要超前部署做好準備，依台灣現在缺水的狀況來看，相對來講高雄不管是電、水，或者是土地，其實都算是比較充裕，但水資源寶貴，還是呼籲民眾要節約用水。