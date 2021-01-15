喘氣聲尺度全開！鍾欣凌和「好萊塢男星」傳送粉紅泡泡

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▲▼鍾欣凌（上圖）為電影《銀龍出任務》配音。（圖／木棉花）

有趣的是，錄音過程竟然也有小小粉紅泡泡，因為《銀龍出任務》的「飛克」原配音，是《后翼棄兵》鮮肉男神湯瑪士桑格斯特，

而且鍾欣凌當年是在7歲的湯瑪士桑格斯特，演出《愛是您・愛是我》時，