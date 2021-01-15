喘氣聲尺度全開！鍾欣凌和「好萊塢男星」傳送粉紅泡泡
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-15 18:16:20｜2021-01-15 18:31:30
以天空冒險為主題的動畫電影《銀龍出任務》，歷經5年製作即將登上大銀幕，並由鍾欣凌擔綱主角銀龍「飛克」，中文版的聲音演出。儘管貴為金鐘視后，鍾欣凌生平第一次為電影動畫配音，表示隔行如隔山，到錄音室還是被打回原形，她完全不敢在親友前配音給他們試聽，尤其是喘氣聲令她尤其害羞。
鍾欣凌一開始到錄音室很緊張害羞，包括配音的喘氣呼吸要跟對time code，在配音室的密閉式空間，一邊聽自己的喘氣聲，一邊還要跟導演討論喘氣的時間點是否正確，她直說：「太羞恥了（笑）！」也坦言一開始真的抓不到方向，包括要演出在天空翱翔的聲音，聲音導演要她時而握緊拳頭，時而張開雙手用力飛，還要演出飛行失敗時的自由落體尖叫聲，用盡洪荒之力，配到後來更尺度全開。有趣的是，錄音過程竟然也有小小粉紅泡泡，因為《銀龍出任務》的「飛克」原配音，是《后翼棄兵》鮮肉男神湯瑪士桑格斯特，鍾欣凌笑說跟他一起配同一個角色，在錄音室有一種與他交流的心領神會感。
而且鍾欣凌當年是在7歲的湯瑪士桑格斯特，演出《愛是您・愛是我》時，就愛上這位小小鮮肉「純淨發光的眼神」，而成年後的湯瑪士桑格斯特，仍維持兒時靈魂之窗的澄澈感，讓鍾欣凌好生佩服，若有機會能跟他本人親自碰面，想問湯瑪士桑格斯特是去哪打玻尿酸？怎麼能夠30歲看起來像13歲！