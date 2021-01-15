闖國會牛角男請川普特赦 表明遊行是應總統之邀
國際中心陳問荷／綜合報導
2021-01-15 18:14:54｜2021-01-15 18:34:26
美國總統川普（Donald Trump）大批支持者6日闖入國會大廈，該事件有超過82人被捕、有5人死亡。其中有一名因頭戴牛角、臉部彩繪獨特、奇裝異服的男子錢斯利（Jacob Anthony Chansley）被稱為「牛角男」，錢斯利在9日因暴力行動被拘捕後，14日傳出他尋求總統川普的特赦，並聲稱自己是「應總統之邀」參加活動。
擔任錢斯利辯護律師的沃金斯（Al Watkins）表示，錢斯利是「接受總統川普邀請，沿著賓州大道走到國會大廈」。沃金斯強調，「由於錢斯利先生平和及合宜的表現，總統應該赦免其他應邀前往遊行的志同道合、和平（peaceful and compliant）人士；他們的動機是恰當且高尚的」。沃金斯指出，錢斯利告訴他，他時常聽到總統川普重複某些字眼，他認為總統的發言有著一定的力量。錢斯利宣稱，他不認為自己做了錯事，「我可是堂堂正正的、從打開的大門走進去。」
33歲的錢斯利來自亞利桑那州，根據法院紀錄，他遭到六項聯邦罪名起訴，包括擾亂秩序、妨礙公務、擅闖禁區、非法遊行等；如果被法院定罪，錢斯利將面臨最高20年有期徒刑。