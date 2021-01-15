「相聲瓦舍」新春中友演出 說學逗唱紓解民眾「疫悶」

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中友百貨顧問張光貝表示，新冠肺炎疫情爆發至今將近一年，台灣疫情相對其它國家雖然較為穩定，但是人門生活作息依舊受到影響，為了抒發大家鬱悶情緒，中友百貨再度與「相聲瓦舍」合作，春節期間將演出第十九回，讓大家新春樂開懷。

▲相聲大師馮翊綱將剛出爐的「相聲百人一首」作品集贈予中友百貨前執行長張光貝，感謝二十年來對傳統藝曲的支持。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.15)

張光貝表示，中友與相聲瓦舍合作推動中友藝術季屆滿20年，唯有去年受到疫情影響，相聲瓦舍停演一次，在過去十八年來，相聲瓦舍年年春節開講，總計吸引超過六萬人次觀看，不只累積好口碑，也養成台中人開春看好戲習慣。





今年，因為台灣防疫得當，疫情相對穩定，中友百貨與相聲瓦舍決定「再次開講」，消息傳出，粉絲們詢問電話幾乎打爆了。馮翊綱表示，今年要為大家帶來精彩好戲《相聲百人一首‧精華選萃》，改編自他與徐妙凡選編的《相聲百人一首》作品集。



▲薪火相傳，「相聲瓦舍」出現女弟子，新春檔在中友的演出，將粉墨登場。（圖／記者金武鳳攝，2021.1.15)





馮翊綱說，顧名思義，本作品集將從後漢曹操〈短歌行〉至明朝楊慎〈臨江仙〉，共一千三百年間，選編一百位具影響力的詩人，每位最具代表性的詩詞韻文，總共一百首。60分鐘的表演分成5段，每段各自精彩卻又互相串連，是紓壓「疫悶」最佳選擇！

「相聲百人一首」演出陣容除馮翊綱、宋少卿及黃士偉等名家外，並安排弟子巫明如、梁皓嵐演唱經典曲目。即日起年代售票系統開始售票，另館內消費滿5000元，即贈票一張，依此類推。