北宜區間測速惹民怨　葉毓蘭質疑公路總局

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葉毓蘭坦言，作為宜蘭出生，又長居新店接近四十年的他，對於北宜公路有很深的情感，北宜公路始於新店，經過石碇、坪林山區，越過最高點的石牌，沿著大金面山公路盤旋而下，即所謂「九彎十八拐」一下山就到了頭城，可以一眼看到蘭陽平原、遙望龜山島。宜蘭是我的故鄉，礁溪也有他幼年成長的記憶，過去回宜蘭，火車票一票難求，北宜公路的蜿蜒崎嶇，我總是暈的七葷八素，痛苦不堪，但沿途風景美不勝收。
葉毓蘭接著說，在國道五號通車之後，台九線不再是宜蘭人返鄉的優先選擇了，成為許多重機車友的最愛，但這次台九線的區間測速，因為訂定了40公里的速限標準，也在約五十公里的區段內設置了九段區間測速的點，引起譁然。
葉毓蘭透露，有網友向他反映，「北宜公路速限僅40，恐引起回堵造成合法用路人之不便，應依科學方式85分位法設定最佳限速為50至60，建議適度放寬。」他認為山路過低的速限，再加上區間測速，會迫使用路人於路邊違規停車等時間，或是於終點前過分減速造成追撞，並造成重型車輛（貨車）於用路時過度使用剎車，增加機械故障之風險，不可不慎。
葉毓蘭認為，設定速限的目的，是要鼓勵駕駛人遵守限制速度並以合理的速度行駛，達到安全駕駛的目的，而不是通過警察上路執法、安裝科技執法設備監控強迫駕駛人遵守，因此，要在道路上設置合理的限速標誌，使駕駛人看到後就會按照限速值駕駛，合理設定限制速度也能減少超速的違法現象，降低執法成本，節省有限執法資源，還能降低車輛碰撞風險。
葉毓蘭表示，警大交通系曾經做過關於車流速率研究報告，認為不論平均流量或是高流量的自由速率都是高於40公里的50至64公里左右，現在交通部公路總局獨排眾議，硬是訂定北宜公路的最高速限為40公里，真有科學依據？真有施行可能？
新聞來源為Newtalk 新頭殼