丁允恭現任女友曬婚紗照力挺！曝千字心聲：會更努力活著

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對於被監察院彈劾，丁允恭發聲明表示，在局長辦公室發生性行為，確屬不當，有愧大眾對公務員的期待，而自己已經辭去公職負責，也願意退回行政院功勳獎章。但強調並未仗權勢性侵，監委的調查有依性別刻板印象、先射箭再畫靶之嫌，未盡公平。
而丁允恭現任女友C女也發聲力挺丁允恭，文章開頭就直言「雖然兩個女人的戰爭這種事很愚蠢，但看到加害者（指Y女）要把自己變成聖人，我實在是無法忍受」。C女透露曾看過丁允恭當年與Y女的對話紀錄，反批Y女「曾經急切地想得到他、獨佔他，然後又如何周旋在他與新男友之間，一方面向他求助金錢，一方面又同時放任新男友去到處侮蔑他」。
C女認為Y女沒有如她所說的「這麼委屈」，更批評Y女「恭喜妳，妳成功了，毀掉他努力打拼一生的政治生涯，只是妳一輩子都無法理解的是，他為的是理想，妳為的是妳自己」。
C女也透露事情發生後，自己一併遭到肉搜與外界責怪，承受很大壓力但「每天都自己煮飯或吃路邊攤，日子很簡單，在痛苦之中也還是幸福」。C女同時澄清自己並非為愛離職，而是因為被朋友出賣、對社會失望，才選擇離開原本夢想的記者職位。更強調「已經26歲，有足夠的能力為自己的人生負責」。
C女最後感性傾訴與丁允恭的相處點滴，「在一起的一年半，對彼此始終坦承。在痛苦中我們彼此扶持，努力前進，我們會更努力的活著，而且活得很幸福」。（編輯：倪浩軒）