「好釋帶回迦」 侯友宜、饒慶鈴聯手行銷臺東釋迦
記者陳志仁/新北報導
2021-01-15 19:15:04
新冠肺炎的疫情，導致臺東釋迦傳統的銷售通路受阻，為齊力撐小農度過銷售難關，新北市政府與臺東縣政府聯名合作，今(15)日於新北市政府舉辦「零接觸經濟，好釋帶回迦」記者會，宣布第二波台東釋迦宅配訂購優惠活動，讓好「釋」直送新北「迦」。
新北市長侯友宜及臺東縣長饒慶鈴今日攜手推薦臺東縣農友的美味釋迦，並以新形態零接觸的銷售通路，讓市民一甩疫情陰霾，在家也能品嚐臺東限定的甜蜜好滋味；侯友宜表示，藉電商平台及宅配的方式，讓民眾打通電話或滑滑訂購網站，在家輕鬆點就能把好「釋」帶回「迦」，也讓傳統通路因疫情受阻的台東小農，打開新形態銷售管道，降低疫情衝擊。饒慶鈴指出，本次帶來的鳳梨釋迦，不僅籽粒稀少，甜度高達26度，口感甜酸又綿密，還帶有淡雅的鳳梨香氣，且富含維生素C、維生素B2及膳食纖維；外加台東縣得天獨厚的氣候條件，有縱谷阻擋東北季風，更有太平洋黑潮保溫加濕，孕育出具有外銷國際的高品質釋迦，歡迎大家踴躍訂購。
台東縣農產股份有限公司總經理吳柏成說，本次特別推出一箱6公斤裝，約8~10顆的A級鳳梨釋迦，每箱只要600元(含宅配費)的優惠活動，詳洽訂購專線：089-328088；此外，台灣好農電商平台網站提供不同的訂購規格，主打1箱3公斤裝鳳梨釋迦加一元多一箱的好康優惠，相關訂購的資訊，可至新北市稼日蒔光臉書粉絲頁查詢。
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