「喝人血」還不夠！艾米漢默疑似吸毒影片再曝光

主演電影《以你的名字呼喚我》男星艾米漢默，性虐、喝人血、想吃人肉的新聞，連續3天在推特和IG炸鍋，由於爆料者是把自己和艾米漢默的對話截圖，直接PO出來證實男方的毀三觀內容，因此可信度超高，如今更有外媒公開艾米漢默開車時的自拍片，他不僅疑似吸毒，更邊駕駛邊喝酒，讓事件越來越無法收拾。

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艾米漢默自稱食人主義的消息曝光後，雖然也有許多網友質疑短訊截圖的真實性，但連他的前女友、女作家潔西卡·西寧·亨瑞硅茲（Jessica Ciencin Henriquez），都在IG限時動態上，證實這些對話是真的，認為艾米漢默根本是禽獸！

▲艾米漢默邊開車邊喝酒。（圖／艾米漢默IG）

而他的另一位舊愛、30歲軟體開發者寇特妮胡塞柯維奇（Courtney Vucekovich）也現身說法

艾米漢默拍拖，雖然對方相當有魅力，但卻沉迷SM與性奴的幻想，當她不小心弄傷手的時候，艾米漢默甚至會對其傷口又吸又舔，相當變態。

▲艾米漢默（中）的形象毀於一旦。（圖／《以你的名字呼喚我》劇照）

而這些又引出更多爆料，有外媒曝光一支艾米漢默開車時的影片，片中可見他一邊駕駛，一邊伸出舌頭去舔走朋友手上遞來的白色粉末，而且舔得乾乾淨淨，疑似是在吸食毒品，另一片段則看到，艾米漢默一邊喝啤酒一邊開車，期間更一度雙手離開方向盤。

https://www.dailymail.co.uk/video/news/video-2331182/Video-Armie-Hammer-appears-drink-drugs-driving.html