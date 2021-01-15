民進黨擔憂罷免案通過 約束王浩宇發言
記者鄭宏斌／台北報導
2021-01-15 19:53:25
「罷王案」決戰明日！民進黨桃園市議員王浩宇罷免案將在明（16）日投票，國民黨積極動員，叫選民出門投下罷免票，相較之下，民進黨則低調「冷處理」，避免激化選戰氣氛，目的就是期待不要超過投票門檻。據了解，王浩宇向來喜歡在網路上「放炮」，曾發表過許多爭議言論，因此，為了避免繼續增加「仇恨值」，民進黨各系統一直紛紛「提醒」王浩宇，最近收斂一點，不要再講白目的話，以降低選戰氣氛。
王浩宇過去曾是綠黨，去（2020）年2月才加入民進黨，但他的爭議言行不斷，國民黨陣營尤其韓粉非常討厭他，在民進黨內也不得人緣，此外，連民眾黨前發言人陳思宇也鼓吹罷免，王浩宇被外界形容是「跨黨派的顧人怨」。相較於國民黨大張旗鼓協助宣傳罷免王浩宇，民進黨方面則是靜悄悄，並沒有檯面上的「反罷免」宣傳。據了解，民進黨內部評估，罷免與反罷免的態勢五五波，相當激烈，因此最好的策略就是低調應對，避免激化對立氣氛，希望最後沒有通過投票門檻。
一名民進黨黨務主管向《NOWnews今日新聞》證實，過去這段期間，黨中央就曾提醒、告誡王浩宇，不要再發表激烈言論，須約束言行。而最近，王浩宇確實減少了很多較為激烈的發言。
一名熟悉桃園政壇的綠營人士則透露，除了黨內各系統要求王浩宇注意發言以外，其實，民進黨的組織系統私下也在桃園進行「反動員」，希望保住王浩宇，只是這些動作不能檯面化，以免激化藍綠對決的氣氛，若選戰太熱，會對王不利。
該人士擔憂，如果王浩宇真的被罷免成功，對民進黨而言只是少了一席桃園市議員，但對國民黨來說，一定會士氣大振，進而催化高雄市議員黃捷的罷免案，甚至更進一步增加藍營推動反萊豬公投、罷免萊豬立委的信心，恐成為民進黨應戰「萊豬延長賽」的一大破口。