巷仔內／富邦要娶日盛金好波折　「金金併」為何這麼難？

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時間再往前推，前總統陳水扁任內推動兩次金融改革，2000年首次政黨輪替時，第一次金改又稱「258金融改革方案」，即在2年內將金融機構逾放比要降至5%以下，銀行資本適足率提高到8%以上，同時通過「金融六法」來使金融業務鬆綁，容許金融機構跨業經營，有利於創新，也鼓勵金融業合併，尤其金控法的實施，14家金控相繼成立。
第一次金改期間也確實有一些併購案出現，包括2002年國泰銀行合併世華銀行後，更名為國泰世華銀行，成為國泰金百分之百子公司；2003年台北富邦銀行併台北銀行，後更名為台北富邦銀行，並成為富邦金百分之百子公司，但這兩個併購案例，當時也引發「小吃大」等爭議。另還有中國國際商銀與交通銀行合併，並更名為兆豐銀行，成為兆豐金百分之百子公司。
2004年陳水扁連任，扁政府又進行第二次金改，這次提出「限時限量」具體目標，喊出官股減半為6家、14家金控公司整併為7家、至少有1家金控到海外掛牌或引進外資、提升3家金控公司市占率超過10%的金融整併4大目標，尤其要求公股銀行減半及促成3家金融機構市占率達10%以上應於2005年底完成，其它金改部份應於2006年底完成。
在推動公股減半部分，當時也進行包括2005年7月22日，台新金以每股26.12元順利完成14億股特別股私募案，入主彰化銀行，但爭議不斷，至今仍無解；還有兆豐金想入主台灣中小企銀，最後因台灣企銀工會抗爭，並在2005年9月8日大罷工，也是國內金融史上首次銀行罷工，後來台灣企銀標售案宣告破局，傳只有玉山金、富邦金與兆豐金這3家金控投標，當時財政部長林全表示，主要就是工會不斷提出新訴求，導致買家打退堂鼓，而金控減半目標最後一事無成，反而後來又多了台灣金及合庫金。
也因二次金改爭議多，多家公股銀行工會也陸續在這之後完成罷工投票，包括第一銀行、中國國際商銀（兆豐銀行前身）、台北國際商業銀行、台中商銀及華僑銀行（後來被花旗銀行併購），除了台灣企銀之外均未進行實質罷工。
不過，有了前車之鑑， 後來不論藍還是綠執行都不太主動推動金融整併，甚至避開「金改」二字。
國民黨執政時任金管會主委的曾銘宗，當時就積極推動「金融業打亞洲盃」，即鼓勵金融業透過併購或參股海外機構，以迅速擴大規模，希望未來促成3至5家金融機構，成為亞洲具指標性的區域性金融機構。只是要打亞洲盃資產至少要10兆元，台灣沒有任何1家符合，因此，打亞洲盃與國內金融整併是並進的，尤其國內泛公股銀行占市達49%，若不進一步整併，會阻礙台灣金融業的發展，他也談到金控最適規模是減半，即由16家減為8家。
只是金融整併政策從扁政府喊到馬政府，多停留在「只聞樓梯響，不見人下來」，金融業在亞洲積極進行併購，在國內併購上卻沒有太大突破，除少數民民併案例，包括開發金併萬泰銀（目前更名凱基銀行）及元大金併大眾銀，在公股整併則交了白卷。當時曾銘宗也坦言，金融整併以「民民併」最簡單，民間工會及面臨的問題較小，相對較易推動，「民併公」以目前台灣社會情況，併公股有困難，而「公併民」相信也找不到對象，「公公併」短期也難有突破。
就算總統蔡英文上任後再推金融整併，前金管會主委顧立雄提出「金金併」，並放寬「敵意併購」條件，也僅限「民民併」，排除「公公併」及「公民併」，也讓市場大嘆少了公股，金融整併效果有限，而財政部亦表態不會主動推動，似乎也是「一朝被蛇咬，十年怕草繩」，就怕背上賤賣國家資產、圖利財團的罪名。
至於符合「敵意併購」條件的有5家金控及6家銀行，包括富邦金、中信金、玉山金、台新金及元大金，還有台北富邦銀行、國泰世華銀行、元大銀行、玉山銀行、台新銀行及中信銀行，更由富邦金開出第一槍，去年底宣布要以每股13元公開收購日盛金流通在外過半股數，目標是百分之百收購，若無法達過半，屆時1張都不會要。
當然，相較當時富邦銀行併台北銀行，現在時空環境不同，尤其在富邦金吃下台北銀行及安泰人壽後，靠著台北富邦銀行及富邦人壽兩大獲利引擎，成為金控獲利王，即便大家認為富邦金不須靠日盛金壯大，但富邦金認本案如順利完成公開收購及整併，將有助於金融產業整併，發揮產業綜效，也是響應政府「金金併」政策。中華徵信所也分析，2019年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為1960億元，若併購成功，富邦集團的資產總額、加上日盛金控的資產總額3500億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。
其實，這也不是富邦金第一次看上日盛金，富邦金總經理韓蔚廷坦言，這案已看了好多年，不是臨時起義的案子。
富邦金早在2008年10月就與日盛金傳過「緋聞」，甚至傳當時富邦金已進入實地查核，只是因日盛的日系股東無法接受換股條件而破局，而市場則一直傳新生銀行早想退場，2015年又傳富邦金啟動併購談判，最後仍無結果。這次富邦金則占盡「天時地利人和」的優勢，尤其在政府也放寬「敵意併購」條件，加上去年殺出程咬金的泰國卜蜂集團，因有違「產金分離」政策遭金管會駁回申請，加速富邦做決定，不再與買家協商價格、直接自己掌握定價以加速併購。
只不過，收購期限還沒到，此案的雜音及質疑不斷，不僅日盛金總經理發出內部員工信，認為收購價格與淨值差距不大，這次收購案可能不會成功。後來日盛金召開審議委員會與董事會討論此案，認為富邦金每股13元的收購價格，低於該公司委請2家獨立會計師事務所估算的合理區間，分別為13.89元至15.71元、9.63元至16.93元，也質疑富邦金收購資金來源的合理性尚待釐清、員工權益照顧說明空泛，建議股東謹慎評估是否賣出持股。
日盛金內部不看好此收購案之餘，立委批評聲浪更大，除了民進黨立委林楚茵質疑富邦金沒與大股東溝通過，到底是有意結為親家還是聯手炒股？尤其富邦金在去年12月17日才宣布公開收購日盛金，但是12月14日日盛金就爆大量，其中是否有內線交易？金管會主委黃天牧也坦言，金管會早已著手調查。
民進黨立委高嘉瑜更對此收購案提出8大質疑，包括認為金管會還未查清楚日盛金的大股東中資疑慮，就火速破紀錄在不到2周，即放行富邦金收購日盛金申請案，更令人不解的是，金管會在這個案子該監督該審查，不是護航放水裝傻，更不該成為幫中資脫產、洗錢的幫兇及共犯，要求在未釐清中資違法介入經營疑慮之前，不應核准併購案，除非金管會對外正式說明並保證日盛金大股東無中資問題。
至於國內首樁 「金金併」到底能不能出現？2月就會揭曉，只是若金管會沒釐清日盛金中資疑慮，不論此併購案成功與否，對富邦金來說，恐怕難擺脫替中資解套等質疑聲浪，就如同至今仍不時有人質疑富邦銀行併台北銀行「以小吃大」等問題。對金管會來說更是「裡外不是人」，即便收購成功，在沒查清中資疑慮下就放行，恐怕金管會也難擺脫替中資脫產及為富邦金金護航等質疑，而就算查清楚了，也可能淪為信者恆信，不相信恆不信，因此即便2月有答案，恐怕之後還是有得吵。