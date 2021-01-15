張學友近況曝光　面容憔悴、鬍子斑白網憂心

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去年因為疫情的關係，國際巨星Lady Gaga、

席琳狄翁、艾爾頓強、泰勒絲、酷玩樂團主唱克里斯馬丁、約翰傳奇等多位知名音樂人，與慈善基金組織 Global Citizen 一同籌辦「One World: Together At Home」演唱會，而

張學友、陳奕迅等人也都在演唱名單內，彌補粉絲們無緣見到真人的遺憾，當時的他神采奕奕，完全不見老態。

▲張學友曾於2017年來台舉辦演唱會。（圖／NOWNews資料照）

我在這裡跟河北的朋友、石家莊的朋友們問好，希望大家身體健康。」不過影片中的張學友戴著帽子，面容略顯憔悴，下顎的鬍子都已經斑白，眼睛還有血絲，令網友憂心不已。