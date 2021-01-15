張學友近況曝光 面容憔悴、鬍子斑白網憂心
記者吳雨婕/綜合報導
2021-01-15 20:17:06｜2021-01-15 20:23:51
60歲的歌神張學友，曾於2017年在台灣舉辦世界巡迴演唱會，當時他的狀態非常好，演唱會因此受到許多好評。而他近來拍攝影片為河北石家莊的疫情打氣，但影片中的他卻面色憔悴，引起討論。
去年因為疫情的關係，國際巨星Lady Gaga、席琳狄翁、艾爾頓強、泰勒絲、酷玩樂團主唱克里斯馬丁、約翰傳奇等多位知名音樂人，與慈善基金組織 Global Citizen 一同籌辦「One World: Together At Home」演唱會，而張學友、陳奕迅等人也都在演唱名單內，彌補粉絲們無緣見到真人的遺憾，當時的他神采奕奕，完全不見老態。而近日微博上貼出一支張學友為大陸河北石家莊加油打氣的影片，張學友在影片中表示：「大家好，我是張學友，石家莊加油！」也提到：「我在這裡跟河北的朋友、石家莊的朋友們問好，希望大家身體健康。」不過影片中的張學友戴著帽子，面容略顯憔悴，下顎的鬍子都已經斑白，眼睛還有血絲，令網友憂心不已。
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