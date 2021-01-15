阿湯哥防疫出高招！花大錢買2個「魔鬼終結者」巡邏片場

湯姆克魯斯目前正在拍攝《不可能的任務7》，上個月才被外媒報導，他在片場怒飆髒話大罵工作人員，全因他們違反電影拍攝的防疫規定，事後甚至傳出有5個人辭職，為此傷透腦筋的阿湯哥，據說已經買進2個高科技防疫機器人，擺放在片場巡邏，好監視所有工作人員。

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根據英國《太陽報》報導，阿湯哥花大錢買了2個高科技防疫機器人，負責巡邏片場，監視工作人員有沒有遵守防疫措施，而且目擊者踢爆：「這些機器人製作得都很精密，價值不菲，而且外表相當驚人，很有威嚇感，像2個『魔鬼終結者』般巡邏片場，只是沒有那麼暴力。」

▲▼阿湯哥（上下圖中）拍片防疫出新招。（圖／達志影像）

而且這些防疫機器人，除了有監視作用，甚至還可以為工作人員檢測，所以即使是巨資購買他也不心疼，只希望在嚴峻疫情之下，還能繼續拍片，不要再發生任何狀況。